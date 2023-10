A quantità di polvera in l'aria aumenta, l'ONU dumanda più ricerca nantu à e tempeste di sabbia è u cambiamentu climaticu

A Nazioni Uniti hà infurmatu un aumentu di a quantità di polvera in l'aria di u mondu in 2022. L'aumentu hè attribuitu à l'aumentu di l'emissioni da diverse regioni cumpresi l'Africa cintrali occidentale, a Peninsula Araba, u Plateau Iranian è u nord-ovest di a Cina. L'Organizazione Meteorologica Mondiale di l'ONU (OMM) hà dumandatu più ricerche in quantu u cambiamentu climaticu pò aggravà i punti caldi di tempesta di sabbia.

Sicondu l'Airborne Dust Bulletin di l'OMM, l'attività umane cum'è a temperatura più elevata, a siccità, l'evaporazione più alta è a gestione povira di a terra cuntribuiscenu à l'occurrence di tempeste di sabbia è di polvera. Queste attività reducenu l'umidità di a terra, creendu cundizioni favurevuli per a furmazione di tempeste di sabbia è di polvera.

U rapportu annuale di l'OMM esamina l'incidenza è i periculi di e tempeste di polvera è u so impattu nantu à a sucità. Revela chì a media glubale di a cuncentrazione media annuale di a superficia di polvera in 2022 superava ligeramente quella di 2021. L'annu passatu, a figura era di 13.8 microgrammi per metru cúbicu, mentre chì in 2021, era 13.5 microgrammi per metru cúbicu.

U rapportu mette in risaltu chì circa 2,000 XNUMX milioni di tunnellate di polvera entra in l'atmosfera ogni annu, affettendu a qualità di l'aria è scuriscendu i celi in regioni à migliaia di chilometri di distanza. Queste tempeste di polvera anu un impattu significativu annantu à l'economie, l'ecosistema, u clima è u clima. Mentre chì una certa polvera hè un accadimentu naturali, una parte significativa hè u risultatu di una mala gestione di l'acqua è di a terra.

In particulare, u bulletin detalla trè incidenti maiò in u 2022. In marzu, un focu eccezziunale di polvera hè accadutu da l'Africa di u Nordu nantu à Spagna è Portugallu, cù i valori orari di punta chì superanu 3,500 microgrammi per metru cubicu, superendu assai u limitu di u ghjornu di l'Unione Europea di 50 microgrammi. In maghju, u Mediu Oriente è l'est di i Stati Uniti anu sperimentatu severi tempeste di polvera, impactendu a visibilità è i terreni agriculi.

U capu di l'OMM, Petteri Taalas, mette in risaltu l'effetti negativi di e tempeste di sabbia è di polvera nantu à a salute, u trasportu è l'agricultura, enfatizendu a necessità di più ricerche nantu à a relazione trà e timpeste di polvera è u cambiamentu climaticu, chì resta relativamente inesplorata. L'OMM dumanda l'implementazione di sistemi d'allerta anticipata di disastru meteorologicu in u mondu sanu è l'integrazione di cumpetenze di previsione di tempesta di polvera è servizii d'avvisu per mitigà l'impattu peghju di u cambiamentu climaticu.

