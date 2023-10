U Draconid è Orionid Meteor Showers: Un Trattamentu Celestial in uttrovi

Uttrovi offre à i stargazers un trattatu celeste cù duie piogge di meteorite attive, i Draconidi è l'Orionidi, chì aghjunghjenu l'eccitazione di l'eclissi solare imminente è a Luna di u Cacciatore. I Draconidi, chì cumincianu u 6 d'ottobre è finiscinu u 10 d'ottobre, sò a prima pioggia di meteoriti di u mese. L'Orionidi, invece, ghjunghjeranu à u so piccu versu u 21-22 d'ottobre.

Originarii da a custellazione di Draco, i Draconidi sò chjamati dopu à a custellazione simile à u dragone da quale parenu irradiate. Sti piovi di meteori sò arradicati in i resti di u cometa 21P/Giacobini-Zinner, scupertu in u 1900. Quandu a Terra passa per i detriti lasciati da u cometa, i frammenti brusgianu à circa 50 milla sopra à noi, creendu un spettaculu stupente. Mentre chì i Draconidi tipicamente ùn pruducenu micca un gran numaru di meteori, anu u putenziale di evoluzione in una tempesta di meteori, pitturendu u celu cù più di mille meteori.

Ancu s'ellu ùn anu micca una pertinenza astrologica precisa cum'è a luna nova è a luna piena, sò sempre assuciati cù a furtuna, a sincronia è a bona furtuna. I Draconidi, spessu cunnessi cù a custellazione Aquarius, ponu esse interpretati per simbulizà temi cum'è u futuru, a cumunità, l'aspirazioni, a speranza, i sogni, a libertà è a rivoluzione.

A pioggia di meteorite Draconid hà ancu un significatu mitologicu. A custellazione di Draco, storicamente simbolizata cum'è un dragone o serpente, rapprisenta a prutezzione è i tesori nascosti. Hè veneratu da e civiltà antiche, ligate à i storii di a serpente di u Giardinu di l'Eden, u crocodile di a mitulugia egiziana, è u guardianu di i pomi d'oru in a mitulugia greca. Draco incarna temi di tutela, creazione, annientamentu è eternità.

Per assistisce à i meteorichi di Draconid è Orionid, truvate una zona scura di u celu chjaru è permettenu à i vostri ochji per adattà à u bughju per circa 20 minuti. Sia chì site interessatu à e cunnessione astrologiche o vulete simpricimenti gode di u magnificu spettaculu, queste piogge di meteorite offrenu una visualizazione mozzafiata chì hè sicura di catturà a vostra imaginazione.

