Rivuluzione di a Recuperazione di Dati: Innuvazioni da l'Università di Sydney

In un successu rivoluzionariu, i scientisti di l'Università di Sydney anu cuncepitu è ​​pruvatu cù successu un novu Sistema di Recuperazione di Dati (DRS) chì hà u putenziale di trasfurmà a manera chì i scientisti ricuperanu l'infurmazioni cruciali da e missioni spaziali. U DRS hè statu impiegatu di pocu tempu durante una missione di a NASA per cartografia a materia scura intornu à i gruppi di galassie, è hà dimustratu un cambiamentu di ghjocu.

U Telescopiu Super Pressure Balloon Imaging (SuperBIT), lanciatu prima di questu annu, hà patitu danni à l'atterrissimu in Argentina. Tuttavia, dui pacchetti DRS chì cuntenenu più di 200 gigabyte di dati preziosi anu riisciutu à sbarcà in modu sicuru. Questi pacchetti includenu una mappa dettagliata di a materia scura è e fotografie fascinanti di u spaziu esterno.

Cumandatu da u duttore Ellen Sirks da a Scola di Fisica di l'Università di Sydney, a squadra di scientisti internaziunali implicati in u studiu hà publicatu i so risultati in a rivista Aerospace. U studiu ùn solu furnisce struzzioni per a custruzzione di u DRS, ma ancu enfatizà l'impurtanza di assicurà a ricuperazione di dati in i peggiori scenarii.

U DRS hè cumpostu di picculi computers dotati di carte SD per l'almacenamiento di dati, un ligame satellitare persunalizatu "truvà u mo telefunu" è paracadute allughjati in recinzioni di schiuma. L'articuli ordinarii cum'è i sacchetti di arrosti di pollo sò aduprati per rende i pacchetti impermeabili. Stu disignu innovativu permette una ricuperazione sicura di dati, ancu quandu u sistema di cumunicazione primariu falla.

U successu di u DRS durante a missione NASA hè un passu impurtante. Sicondu u duttore Sirks, u sistema hà ghjucatu un rolu cruciale in a salvezza di e dati di a missione dopu chì u telescopiu hè statu distruttu, è e cumunicazioni di larghezza di banda alta anu persu.

Dumande frequenti (FAQ):

Q: Cosa hè a materia scura?

A: A materia scura si riferisce à una sustanza invisibile cù una massa sei volte più grande di a materia regulare in l'universu, ma ùn pò micca esse direttamente osservatu.

Q: Cumu funziona u Sistema di Recuperazione di Dati?

A: U Sistema di Recuperazione di Dati hè custituitu da picculi computer cù carte SD per u almacenamentu di dati, un ligame satellitare "truvà u mo telefunu" è paracadute. Permette a ricuperazione sicura di dati da missioni spaziali, ancu in circustanze sfida.

Q: Da quandu l'Università di Sydney hà sviluppatu u DRS?

A: L'Università di Sydney hà sviluppatu u Sistema di Recuperazione di Dati per circa cinque anni.

Q: Perchè a ricuperazione di dati hè essenziale in missioni spaziali?

A: A ricuperazione di dati hè cruciale in e missioni spaziali perchè assicura chì l'infurmazioni preziose ùn sò micca persu, ancu in casu di fallimentu di a missione o di a cumunicazione.

Q: Chì sò i vantaghji di l'usu di telescopi basati in palloncini?

A: I telescopi basati in palloncini offrenu a qualità di i telescopi spaziali à una frazzioni di u budgetu, chì li facenu una opzione di costu per l'osservazioni scientifiche.

Source:

Università di Sydney. (2023, 14 nuvembre). [I ricercatori di l'Università di Sydney cuncepiscenu un sistema per salvà dati da u celu durante sbarchi drammatici. Phys.org.](https://phys.org/news/2023-11-downloading-nasa-dark-clouds.html)