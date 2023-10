Spettri di trasmissione di GJ 1132 b: Novi Insights da JWST Observations

A ricerca di l'atmosfera di pianeti rocciosi cù u telescopiu spaziale James Webb (JWST) hè stata principarmenti cuncentrata nantu à i pianeti chì transitanu i nani M. Questi pianeti offrenu rapporti favurevuli di a dimensione di u pianeta à a stella, chì aumentanu a rilevazione di e caratteristiche atmosferiche. Tuttavia, per via di a forza di signale simili di e caratteristiche atmosferiche è di a prestazione di un transitu unicu di JWST, parechje osservazioni sò necessarie per cunfirmà ogni scuperta.

In un studiu recente, i circadori presentanu duie osservazioni di transitu di u pianeta rocciosu GJ 1132 b cù l'instrumentu JWST NIRSpec G395H. Coprendu una gamma di lunghezze d'onda di 2.8-5.2 μm, queste osservazioni anu destinatu à mette in luce a cumpusizioni atmosferica di u pianeta. Osservazioni precedenti cù l'instrumentu WFC3 di u Telescopiu Spaziale Hubble hà datu risultati inconcludenti, cù evidenza cunflittu per una atmosfera o un spettru senza caratteristiche.

I dati JWST anu revelatu differenze significative trà e duie visite. Duranti un transitu, u spettru era coherente cù una atmosfera dominata da H2O, cù tracce di CH4 è N2O. In alternativa, u signale puderia esse attribuitu à a contaminazione stellare da spots stellari non occultati. Per d 'altra banda, u spettru ottenutu durante u sicondu transitu pareva senza caratteristiche. Nisuna visita hà supportatu a prisenza di HCN precedentemente riportata in l'atmosfera di GJ 1132 b. I differenzi osservati trà e visite ùn ponu esse spiegati da a variabilità atmosferica o effetti strumentali.

Impurtante, i circadori anu ancu analizatu spettri stellari fora di u transitu è ​​ùn anu truvatu nisuna evidenza di cambià l'inhomogeneità stellare trà e visite, chì eranu siparati da solu 8 ghjorni. Inoltre, ùn anu identificatu nisuna differenza significativa in effetti sistematichi strumentali. A spiegazione più plausibile per i discrepanzi osservati hè u rumore aleatoriu chì afecta l'analisi di dati.

Queste nuvelle osservazioni furniscenu insights preziosi nantu à i spettri di trasmissione di GJ 1132 b è mette in risaltu i sfidi assuciati à a rilevazione è a carattarizazione di l'atmosfera di esopianeti rocciosi. Ulteriori studii cù JWST è altri osservatori futuri continueranu à espansione a nostra cunniscenza di e diverse atmosfere presenti in a pupulazione di l'exoplanet.

Fonti:

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)