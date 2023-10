L'urbanizazione conduce l'evoluzione di e piante? Investigating the Effects of Urban Heat Islands on Leaf Color Variation

L'urbanizazione hà trasfurmatu grandi spazii di terra in a Terra, creendu abitati artificiali cunnisciuti cum'è ambienti urbani. Questi ambienti imponenu pressioni selettivi nantu à i so abitanti, cumpresa l'esposizione à e superfici di rete di calore chì formanu isule di calore urbane. Mentre a ricerca precedente hà esploratu l'impattu di u stress di u calore urbanu nantu à l'evoluzione di l'animali, i so effetti nantu à e piante restanu largamente inesplorati.

Per colma sta lacuna di ricerca, una squadra di circadori guidata da u prufessore assuciatu Yuya Fukano di l'Università di Chiba in Giappone hà investigatu cumu l'isuli di calore urbanu affettanu i culori di e foglie di l'Oxalis corniculata, una pianta cunnisciuta cum'è u woodsorrel rampante. Sta pianta presenta variazioni in u culore di foglia, chì varieghja da u verde à u rossu, è si trova in spazii urbani è micca urbani in u mondu. Studi precedenti suggerenu chì queste variazioni di culore agisce cum'è adattazioni evolutive per prutege a pianta da u stress ambientale, cù pigmenti rossi in e foglie pensate per mitigà u calore è u dannu induvatu da a luce.

Attraversu l'osservazioni di u campu realizate in e regioni urbane è non urbane à scala lucale, paisaghjale è glubale, i circadori anu truvatu chì e varianti di foglia rossa di l'azzurra rampicante sò cumunamenti truvati vicinu à superfici impermeabili in i zoni urbani, mentre chì varianti di foglia verde eranu dominanti in e zone urbane. spazii verdi. Stu mudellu geugraficu era coherente in u globu, cunfirmendu un ligame trà l'urbanizazione è e variazioni di culore di foglie in u woodsorrel rampante.

Ulteriori esperimenti sò stati fatti per quantificà i benefici adattativi di sti variazioni di culore di foglie. I risultati anu dimustratu chì e varianti di foglia rossa mostranu tassi di crescita superiore è efficienza fotosintetica più altu sottu à temperature elevate, mentre chì varianti di foglia verde prosperavanu in temperature più basse. E varianti di foglie rosse anu mostratu una tolleranza di stress più altu è eranu più cumpetitivi in ​​i zoni urbani cù una densità di pianta bassa, mentre chì e varianti di foglie verdi prosperavanu in spazii verdi lussureggianti.

L'analisi genetica indicanu chì a variante di foglia rossa di O. corniculata pò avè evolutu parechje volte da a pianta ancestrale di foglia verde. Questa ricerca furnisce insights preziosi nantu à l'evoluzione in corso in e zone urbane è mette in risaltu l'impurtanza di capisce l'adattazione di e piante à l'isule di calore urbane per a produzzione di culturi sustenibili è a dinamica di l'ecosistema.

Ulteriori ricerche sò necessarie per spiegà altre caratteristiche di e piante oltre u culore di e foglie per una comprensione cumpleta di l'adattazione di e piante à l'isule di calore urbane.

Fonte: Yuya Fukano et al, Da u verde à u rossu: u stress di u calore urbanu conduce l'evoluzione di u culore di foglie. Avanzate di a scienza (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Università di Chiba)