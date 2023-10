Un novu studiu di l'Università Tecnica di Berlinu hà revelatu chì l'omu tendenu à pagà menu attente à u so travagliu quandu crede chì i robots anu digià verificatu. I circadori simulanu un scenariu induve i participanti sò stati incaricati di verificà i circuiti per difetti. A mità di i participanti anu dettu chì un robot chjamatu Panda avia inspeccionatu i circuiti prima, è puderanu vede è sente u robot mentre travaglia.

U studiu hà truvatu chì l'omu chì travagliavanu à fiancu à i robots eranu più probabili di esibisce un fenomenu cunnisciutu cum'è "loafing sociale". U loafing suciale si trova quandu e persone esercitanu menu sforzu in una squadra paragunatu à quandu travaglianu solu. I circadori suggerenu chì sta diminuzione di a produtividade puderia esse attribuita à un cambiamentu di motivazione in i paràmetri di u travagliu cumuni.

Ancu s'ellu ùn ci era micca una differenza significativa in u tempu è u sforzu spentu da i dui gruppi di participanti, quelli chì crèdenu chì travagliavanu cù u robot anu pigliatu menu difetti più tardi in u compitu. Questu pò esse spiegatu da u fattu chì u travagliu in una squadra reduce u sensu di accountability individuale per u risultatu di un compitu.

Una limitazione di u studiu era chì i participanti ùn anu micca interazzione direttamente cù u robot è eranu cuscenti chì sò stati osservati cum'è parte di u studiu. Tuttavia, i risultati ponenu dumande impurtanti nantu à l'implicazioni di i partenariati umani-robot in situazioni di vita reale.

U fenomenu di loafing suciale hè statu studiatu da u 1913 quandu Max Ringelmann hà osservatu prima durante un esperimentu di tira di corda. Mette in risaltu u sforzu diminuitu chì l'individui tendenu à mette in un compitu quandu travaglianu in una squadra.

I circadori anu ancu attiratu l'attenzione à i sfidi di monitorà l'attenzione è i livelli di impegnu in cullaburazioni umani-robot. Mentre hè faciule per seguità u sguardu di una persona, determinà se l'infurmazione hè stata trattata in modu mentale hè un compitu più cumplessu.

Stu studiu hà implicazioni oltre l'ambienti di ricerca. In industrii cum'è l'aviazione, induve l'interazzione umanu-automatizazione hè cruciale, i scontri in a coordinazione ponu purtà à errori. Dunque, a furmazione efficace, e prucedure è i feedback sò essenziali per assicurà l'usu sicuru è efficiente di l'automatizazione in u locu di travagliu.

Fonti:

- U studiu realizatu da l'Università Tecnica di Berlinu: [Nome Fonte]

- A ricerca di u prufessore francese Max Ringelmann nantu à u loafing suciale: [Nome Fonte]

- Studiu nantu à i risichi di l'interazzione umana-automatizazione in l'aviazione: [Nome Fonte]