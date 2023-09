Esplora l'Applicazioni Etiche di Bio-Computing

Bio-computing, una volta un cuncettu limitatu à a fantascienza, hè avà una realità. Siccomu sta tecnulugia cuntinueghja à avanzà, hè impurtante di cunsiderà l'implicazioni etichi è rispunsevuli di ricerca è applicà. Un gruppu di esperti internaziunali, cumpresi l'invintori di DishBrain, anu assuciatu cù bioeticisti è circadori medichi per affruntà stu prublema.

L'autore principale Dr Brett Kagan, Chief Scientific Officer di Cortical Lab, enfatiza a necessità di un approcciu di stampa più grande quandu integra sistemi neurali biologichi cù sustrati di siliciu. Mentre chì u potenziale per un cumpurtamentu cum'è l'intelligenza hè promettente, u prugressu sustinibili deve esse assicuratu.

U prufessore Julian Savulescu, Uehiro Chair in Practical Ethics in l'Università di Oxford, mette in risaltu l'urgenza di determinà risposte pratiche in quantu à ciò chì hè cunsideratu cuscente o umanu in u cuntestu di a tecnulugia d'oghje. U documentu ricunnosce chì ci sò parechje manere di discrìviri a cuscenza o l'intelligenza, ognunu cù implicazioni diffirenti per i sistemi intelligenti basati biologicamente.

U statutu murali di i bio-computer hè ancu interrugatu. U documentu si riferisce à u filòsufu Jeremy Bentham, chì sustene chì a capacità di ragiunà o di cumunicà ùn hè micca u fattore determinante, ma piuttostu a capacità di soffre. Semplicemente affissendu l'intelligenza umana ùn cuncede micca necessariamente u statutu morale à l'urdinatori basati biologicamente.

Mentre u documentu ùn hà micca scopu di risponde à tutte e dumande etiche chì circundanu i bio-computer, furnisce un quadru di partenza per assicurà a ricerca è l'applicazione rispunsevuli. I sfidi etichi è l'opportunità presentati da DishBrain sò ancu citati, in particulare in relazione à migliurà a nostra cunniscenza di e malatie cum'è l'epilessia è a demenza.

L'impattu potenziale di a bio-computazione hè significativu, postu chì offre una alternativa più efficiente in energia à l'informatica tradiziunale basata in silicio. Mentre i supercomputer cunsumanu milioni di watt d'energia, u cervellu umanu usa appena 20 watt. Esplorendu a bio-computazione, pudemu affruntà i prublemi ambientali assuciati cù l'emissioni di carbonu di l'industria IT.

In cunclusioni, stu documentu furnisce un fundamentu per considerazioni etichi in u campu di a bio-computazione. Enfatiza a necessità di ricerca è applicazione rispunsevuli, mentre chì mette in risaltu ancu i beneficii potenziali è e sfide chì sta tecnulugia presenta.

Fonte: Cortical Labs, Biotechnology Advances (carta dispunibule nantu à dumanda)