A Siconda Legge di l'Infodinamica è a Teoria di l'Universu Simulatu

A teoria di l'universu simulatu suggerisce chì a nostra realità hè in realtà una simulazione di computer, cù galassie, pianeti è forme di vita tutte currettamente programate in esistenza. Questa idea, chì hà guadagnatu l'attenzione da i scientisti è i filòsufi, prupone chì e lege fisiche chì guvernanu u nostru universu sò solu algoritmi. E nostre sperienze sò generate da i prucessi computazionali di un sistema avanzatu. Mentre speculativa, sta tiuria hà fattu a so marca in a cultura populari, apparsu in filmi cum'è The Matrix.

U cuncettu di a realità cum'è una illusione pò esse tracciata à l'antica Grecia, induve i filòsufi cum'è Platone anu cunsideratu u mondu materiale per esse una manifestazione o illusione, cù a vera realità residendu in u regnu di a mente è di u spiritu. In i tempi muderni, sta idea hà evolutu in a nuzione chì u mondu materiale è a cuscenza sò parti di una realità simulata. Avanzamenti recenti in l'informatica è e tecnulugii digitale anu alimentatu ancu più sta estensione di l'idealismu, induve a vera natura di a realità trascende u fisicu.

In a cumunità scientifica, a teoria di l'universu simulatu hà suscitatu fascinazione è scetticismu. Certi scentifichi prupone chì, se a nostra realità hè una simulazione, ci ponu esse glitches o mudelli chì tradiscenu a so natura simulata. Tuttavia, truvà evidenza di sti anomalie resta una sfida, postu chì a nostra cunniscenza di e lege di a fisica cuntinueghja à evoluzione. Attualmente, ùn ci hè micca un quadru definitu per distingue trà una realità simulata è micca simulata.

In un studiu recente publicatu in AIP Advances, un scientist hà prupostu una nova lege di a fisica chjamata a seconda lege di l'infodinamica, chì sustene a teoria di l'universu simulatu. Sta lege, basata nantu à a teoria di l'infurmazione, dice chì l'"entropia di l'informazione" di un avvenimentu deve esse custanti o diminuite cù u tempu, finu à un valore minimu à l'equilibriu. Questa lege hè in uppusizione à a seconda lege di a termodinamica, perchè suggerisce chì l'entropia di l'infurmazioni diminuite cù u tempu mentre l'entropia aumenta.

A seconda lege di l'infodinamica, sicondu u studiu, pare esse una necessità cosmologica cù implicazioni scientifiche largu. Pò spiegà u cumpurtamentu di l'infurmazione genetica è e mutazioni genetiche, è ancu i fenomeni in a fisica atomica è l'evoluzione di u tempu di dati digitale. In particulare, sta lege offre una spiegazione per a dominanza di a simetria in l'universu, postu chì i stati di simetria alta currispondenu à l'entropia di l'infurmazione più bassa.

A scuperta di a seconda lege di l'infodinamica hà implicazioni prufonde per campi cum'è a ricerca genetica, a biologia evoluzione, i terapii genetichi, a fisica, a matematica è a cosmologia. Suggerisce chì u nostru universu, cù e so strutture cumplessi è prucessi, pò esse una custruzzione simulata o un sistema di computer massivu. Ottimizendu a cumpressione di dati è u cuntenutu di l'infurmazioni, sta simulazione cunservà a putenza computazionale è riduce i bisogni di dati.

Mentre a teoria di l'universu simulatu ferma speculativa, a seconda lege di l'infodinamica furnisce un marcu scientificu pussibule per scopre a so validità. Ulteriori ricerche è spirimintarii sò necessarii per pruvà è cunvalidà sta lege, putenzialmente mette in luce a vera natura di a nostra realità.

