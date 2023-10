Sò i pianeti di a dimensione di a Terra più cumuni intornu à i nani rossi ? Forse micca

A ricerca di esopianeti potenzialmente abitabili spessu si focalizeghja in mondi di a dimensione di a Terra, cunziddi chì a Terra hè l'unicu pianeta abitabile cunnisciutu. L'eccitazione recente hà circundatu a scuperta di sette pianeti di a dimensione di a Terra chì orbitavanu una stella nana rossa in u sistema TRAPPIST-1, chì porta à a speculazione chì tali pianeti puderianu esse più cumuni intornu à nane rosse paragunate à stelle simili à u sole. Tuttavia, una nova ricerca suggerisce altrimenti.

A caccia di esopianeti principia cù u telescopiu spaziale Kepler di a NASA, chì identificò quasi 5,000 esopianeti, cù millaie di più in attesa di cunferma. I risultati iniziali di Kepler indicanu chì l'esoplaneti di a dimensione di a Terra in i zoni abitabili eranu più prevalenti intornu à i nani M (nani rossi). In ogni casu, u tempu passava, i dubbiti sò ghjunti nantu à a precisione di e dati di Kepler.

U studiu recente, intitulatu "Nessuna Evidence for More Earth-sized Planets in the Habitable Zone of Kepler's M versus FGK Stars", autore di Galen Bergsten di l'Università di Arizona, sfida l'ipotesi previ. Si mette in risaltu chì i rilevazioni affidabili di pianeti di a dimensione di a Terra in a zona abitabile restanu sfuggente, ancu per i nani M.

Kepler hè statu cuncepitu per osservà i pianeti di a dimensione di a Terra intornu à stelle simili à u Sole, ma i fallimenti meccanichi anu interrottu u so monitoraghju à longu andà, impediscendu una indagine approfondita. In cunseguenza, i circadori anu da appughjà nantu à e dati limitati di Kepler per stimà l'occurrence di pianeti di a dimensione di a Terra intornu à i nani rossi. Studi precedenti suggerenu un numeru significativu di sti pianeti, ma a nova ricerca suggerisce chì i risultati di Kepler ùn eranu micca precisi, facendu chì i tassi di l'occurrence stimati ùn sò micca affidabili.

Utilizendu a nave spaziale Gaia, chì misura precisamente e proprietà di e stelle, u studiu revela chì assai di e stelle di Kepler eranu più grande è più calde di ciò chì si pensava prima. I dati migliurati di Gaia espone l'imprecisione di i risultati di Kepler è ancu minà l'assunzione di i pianeti di a dimensione di a Terra sò più cumuni intornu à i nani rossi.

Mentre a ricerca sfida e stimi precedenti, hè impurtante nutà chì truvà pianeti simili à a Terra hè sfida per via di e difficultà à detectà i transiti intornu à i nani rossi. Inoltre, l'abitabilità di i pianeti nani rossi hè sempre un tema di incertezza, datu u putenziale di alti livelli di radiazione è atmosfere instabili.

Ci hè assai più per sapè nantu à l'exoplaneti di a dimensione di a Terra, i sfarenti tippi di stelle, è e so zoni abitabili. Quandu i dati più precisi diventanu dispunibili è i scientisti facenu più investigazioni, a nostra capiscitura continuarà à approfondisce. A ricerca per determinà a prevalenza di i pianeti di a dimensione di a Terra in e zoni abitabili resta in corso, sia intornu à nane rosse sia à stelle simili à u sole.

Fonti:

- "Nessuna evidenza per più pianeti di dimensioni terrestri in a zona abitabile di Kepler's M versus FGK Stars" (The Astronomical Journal, arxiv.org)