L'influenza di a forma 3D di l'ADN nantu à e mutazioni chì causanu u cancer

Un studiu recente hà truvatu chì a forma è a struttura di l'ADN, oltre u so codice geneticu, pò ghjucà un rolu in l'accumulazione di mutazioni chì causanu u cancer. Stu studiu esplora u cuncettu di "topografia genomica", chì si riferisce à elementi di u genoma chì vanu oltre a sequenza di molécule di DNA. Include fattori cum'è a strettezza di l'avvolgimentu di l'ADN è l'attivazione di certi geni in e diverse cellule.

A ricerca, publicata in a rivista Cell Reports, esamina l'associazioni trà e caratteristiche topografiche di l'ADN è mudelli cunnisciuti di mutazioni di u cancer in diversi tipi di cancru. Studiendu più di 5,000 40 campioni di tumore da 516 tipi di cancru diffirenti, u studiu analizà XNUMX caratteristiche topografiche per capiscenu a so influenza nantu à u locu di mutazioni genetiche.

Alcune di queste caratteristiche sò ligati à u timing è u locu di mutazioni durante u prucessu di trascrizione, chì hè cruciale per a traduzzione di DNA in RNA. L'altri sò cunnessi cù proteini chjamati histones, chì l'ADN avvolge intornu, è ancu a struttura di l'ADN ferita. Una altra funzione implica una proteina chjamata CTCF, chì regula a struttura 3D di a cromatina, u cumplessu furmatu da DNA è histones. CTCF permette à l'ADN di furmà cicli di cromatina altamente compatti.

Sicondu i risultati di u studiu, certi mudelli di mutazione assuciati à u cunsumu di l'alcohol si sò in prima in u prucessu di replicazione cellulare. Stu mudellu hè statu osservatu in e cellule di u cancru di a testa è u collu, l'esofago è u fegatu. Inoltre, i circadori anu scupertu chì e diverse caratteristiche topografiche ponu esse ligate à mutazioni chì risultanu in i stessi cambiamenti à e "lettere" di l'ADN in u cancer di e cellule immune. Questu suggerisce chì queste mutazioni anu diverse cause sottostanti.

Mentre chì u studiu furnisce insights preziosi nantu à e mutazioni specifiche di u cancer, ci hè ancu assai da capisce u rolu di a topografia di l'ADN. A ricerca futura pò spiegà u ligame trà e cundizioni genetiche è e caratteristiche topografiche di l'ADN è investigà l'interazzione trà diversi fatturi ambientali è mutazioni chì causanu cancro. Esplorendu ulteriormente queste associazioni, i circadori speranu di scopre perchè a forma di DNA influenza u sviluppu di u cancer.

In quantu à l'applicazioni, u studiu hà fattu i so dati dispunibuli attraversu a basa di dati COSMIC, chì puderia aiutà à u sviluppu di trattamenti di cancro mirati. In ogni casu, deve esse nutatu chì u studiu hà avutu certe limitazioni, cum'è i dati topografichi sò stati cullati da un altru gruppu di pazienti chì i dati di mutazione di u cancer. Ulteriori ricerche cù e dati raccolti da e stesse cellule ponu furnisce risultati diffirenti.

In generale, stu studiu mette in risaltu l'impurtanza di cunsiderà a forma 3D di l'ADN per capiscenu i mudelli di mutazioni chì causanu u cancer. Svelendu e cumplessità di a topografia genomica, i scientisti anu u scopu di rinfurzà a so capacità per prevene, trattà è capisce e diverse forme di cancru.

Fonti:

- U studiu di ricerca publicatu in Cell Reports

- Dr Katerina Gurova, Prufessore Associatu di Oncologia in Roswell Park Comprehensive Cancer Institute

- Fulai Jin, Prufessore Associatu di Genetica in Case Western Reserve University