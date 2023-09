Resti di DNA si trovanu in a tartaruga marina fossilizzata datate da 6 milioni d'anni

I ricercatori anu scupertu resti di DNA in i resti fossili di una tartaruga marina chì campava circa 6 milioni d'anni fà. Stu scupertu hè significativu perchè hè raru per identificà u materiale geneticu in i fossili vertebrati cusì antichi. U fossile hè statu scavatu longu a costa di i Caraibi di Panamà in u 2015 è cuntene cellule d'osse ben conservate chjamate osteocytes.

Ancu s'ellu u fossili hè solu parzialmente cumpletu, cù una carapace (cunchiglia) relativamente intacta, i circadori anu sappiutu identificà a prisenza di resti di DNA in i nuclei cellulari di certi osteocytes. Hè impurtante à nutà chì i circadori ùn estratti DNA, ma piuttostu ricunnisciutu i tracce di DNA in i nuclei.

Sta scuperta furnisce insights in a storia evolutiva di e tartarughe marine. U fossile appartene à u genus Lepidochelys, chì include duie spezie viventi di tartarughe di mare: a tartaruga di Kemp è a tartaruga d'oliva. U ridley di Kemp, cunnisciutu per a so testa in forma triangulare è u beccu ligeramente ganciu, si trova principalmente in u Golfu di u Messicu. U ridley d'oliva, chì s'assumiglia assai à u ridley di Kemp, hà una distribuzione più grande è pò esse truvatu in e regioni tropicali di l'oceani Pacificu, Indianu è Atlanticu.

U fossile rapprisenta u membru più anticu cunnisciutu di u genus Lepidochelys, chì mette in luce a so storia evolutiva. Ancu s'è l'spezie specifiche ùn pudianu esse identificate per via di i resti incompleti, a prisenza di resti di DNA furnisce infurmazione preziosa per futuri studii evolutivi moleculari.

Questa scuperta aghjunghje à u numeru limitatu di fossili vertebrati cù resti di DNA. Auparavant, des restes d'ADN avaient été trouvés dans des fossiles de dinosaures, comme Tyrannosaurus et Brachylophosaurus, qui dataient de millions d'années. I resti di DNA sò stati ancu signalati in insetti antichi.

Mentre chì l'ADN hè peribule, certe cundizioni di preservazione ponu permette a so sopravvivenza in i fossili. Quandu a ricerca in questu campu avanza, i scientisti puderanu eventualmente sequenziari picculi pezzi di DNA da resti antichi è acquistà più insights in e relazioni evolutive di diverse spezie.

Fonte: Reuters