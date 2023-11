L'Universu Precoce Revela Insights Sorprendenti: Galassie Giovani Mostranu una Composizione Chimica Inaspettata

Un squadra di astrofisici di l'Università Northwestern hà fattu scuperte affascinanti nantu à l'evoluzione di e galassie di l'universu primitivu utilizendu dati da u telescopiu spaziale James Webb (JWST). I circadori anu focu annantu à e galassie "adulescenti" chì si sò furmati solu dui à trè miliardi d'anni dopu à u Big Bang, chì furnisce infurmazioni preziosi nantu à e nostre origini cosmiche.

Tradizionalmente, studià e galaxie distanti hè cum'è guardà in u tempu, cù a luce chì piglia miliardi di anni per ghjunghje à noi. L'analisi di a squadra di l'Evoluzione Chemica Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Data Survey hà revelatu risultati inaspettati. Queste galassie ùn sò micca solu più calde di l'espertu, ma ancu sorprendentemente cuntene elementi pisanti cum'è nickel.

Utilizendu una stampa composta creata da a luce racolta da 23 galaxie, u squadra di ricerca identificò a prisenza di ottu elementi: l'idrogenu, l'heliu, l'azotu, l'ossigenu, u siliciu, u sulphur, l'argon è u nichel. Mentre chì l'elementi più ligeri eranu anticipati, a prisenza di nickel, un elementu più pesante chì u ferru, era una rivelazione straordinaria.

Osservà u nichel in galaxie distanti hè una rara occorrenza, ancu in galaxie più vechje più vicinu à noi. Di genere, u nichel hè osservatu dopu à parechji cicli di vita di stelle, attraversu supernova, è a sintesi è a diffusione sussegwente di elementi più pesanti in tutta a galaxia. A scuperta di nickel suggerisce qualcosa di unicu nantu à e stelle in queste galassie iniziali.

L'autore principale di u studiu, u prufessore assistente Allison Strom, specula chì e temperature più elevate osservate in queste galassie ghjovani ponu esse cunnessi à a so cumpusizioni chimica peculiar. Spiega chì e diverse temperature di galaxie sò una manifestazione di u so DNA chimicu distintu, postu chì a temperatura è a chimica di u gasu in galaxie sò intrinsecamente ligati.

Sta ricerca rivoluzionaria apre novi dumande nantu à u primu universu è a furmazione di galaxie. I scuperti di u studiu sò stati publicati in The Astrophysical Journal Letters, chì mette in luce i prucessi cumplessi è intricati chì anu furmatu a nostra storia cosmica.

