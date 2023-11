Unlocking the Mysteries of Glass: Esplora a Natura Strutturale

U vetru, un materiale chì hè statu utilizatu durante seculi in diverse applicazioni, cuntinueghja à intrigà i scientisti cù a so cunfigurazione atomica disordinata è a rigularità strutturale sfuggente. Tuttavia, una recente svolta da un gruppu di ricerca guidatu da u prufessore Motoki Shiga da u Centru di Data Analytics senza precedente di l'Università di Tohoku hà gettatu una nova luce nantu à stu materiale enigmaticu.

L'enfasi chjave di u studiu era nantu à e forme di l'anellu in e rete di vetru chimicamente ligate. Sviluppendu modi innovatori per quantificà a struttura tridimensionale è a simmetria di questi anelli, i circadori anu pussutu scopre insights preziosi. Dui indicatori, "rotundezza" è "rugosità", anu ghjucatu un rolu cruciale in a determinazione di u nùmeru di forme d'anelli rappresentative in a silice cristallina è vetru (SiO2).

Sorprendentemente, l'analisi hà revelatu una mistura di anelli unicu à u vetru, è ancu parechji chì s'assumiglia à quelli truvati in cristalli. Questa scuperta sfida l'assunzione cunvinziunali chì u vetru ùn manca l'ordine strutturale è dimostra chì ci sò mudelli sottostanti in a so dispusizione apparentemente caòtica di atomi.

Inoltre, u gruppu di ricerca hà sviluppatu una tecnica per misurà a densità atomica spaziale intornu à l'anelli esaminendu a so direzzione. Stu approcciu hà revelatu l'anisotropia, chì indica chì a cunfigurazione atomica ùn hè micca regulata uniformemente in tutte e direzzione. Questa scuperta si allinea cù l'evidenza sperimentale, cum'è i dati di diffrazione di SiO2, è mette in risaltu i spazii di l'ordine strutturale localizatu in mezu à u disordine generale.

A capiscitura di a regularità strutturale in u vetru hà implicazioni largu. Ùn furnisce micca solu insights in transizioni di fasi, cum'è vitrificazione è cristallizazione, ma apre ancu strade per cuntrullà strutture è proprietà di materiale. U prufessore Shiga enfatiza l'impurtanza di sta scuperta, dicendu: "U nostru analisi successu cuntribuisce à capiscenu e transizioni di fasi ... è furnisce e descrizioni matematiche necessarie per cuntrullà e strutture materiali è e proprietà di i materiali".

In u futuru, Shiga è a so squadra pianificanu di sfruttà queste tecniche novi per spiegà più materiali di vetru, utilizendu approcci guidati da dati cum'è l'apprendimentu automaticu è l'intelligenza artificiale. Stu approcciu centru di dati prumette di sbloccare novi pussibulità è di guidà più avanzamenti in a ricerca di vetru.

Fonte originale: Materiale di cumunicazione [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Perchè a natura strutturale di u vetru hè sfida à capisce è cuntrullà?

A: Malgradu a so longa storia di l'usu, u vetru sempre scunfighja i scientisti per via di a so cunfigurazione atomica disordinata, rendendu difficiule di scopre a so regularità strutturale è di cuncepimentu di materiali efficienti.

Q: Chì anelli anu trovu i circadori in u vetru è cumu sò unichi?

A: I circadori anu scupertu una mistura di anelli unichi per u vetru, è ancu parechji chì s'assumiglia à quelli chì si trovanu in i cristalli, sfidendu l'idea chì u vetru manca d'ordine strutturale.

Q: Chì ghjè l'anisotropia, è chì u studiu hà revelatu nantu à questu in relazione à u vetru?

A: L'anisotropia si riferisce à a regulazione non uniforme di a cunfigurazione atomica in diverse direzzione. U studiu hà revelatu l'anisotropia intornu à e forme di l'anellu in u vetru, chì indicanu chì l'ordine strutturale ùn hè micca uniforme, ma mostra sacchetti di regularità.

Q: Cumu capisce a natura strutturale di u vetru aiuta à cuntrullà e strutture materiali è e proprietà?

A: Capisce i mudelli sottostanti in u vetru furnisce insights in transizioni di fase cum'è vitrificazione è cristallizazione. Inoltre, permette u sviluppu di descrizzioni matematiche necessarii per u cuntrollu di strutture è proprietà di materiale.

Q: Cumu u gruppu di ricerca esplorarà ancu i materiali di vetru in u futuru?

A: U gruppu di ricerca prughjetta di sfruttà approcci guidati da dati cum'è l'apprendimentu di a macchina è l'intelligenza artificiale per sviluppà prucedure per esplorà i materiali di vetru in più dettagliu, aprendu novi strade per a ricerca è l'innuvazione.