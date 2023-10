Un studiu recente hà purtatu à a luce a misteriosa scumparsa di l'animali marini chì hè accaduta trà 390 à 385 milioni d'anni fà à u Polu Sud. A ricerca realizata dà una nova visione di l'impattu prufondu di u clima è di i cambiamenti di u livellu di u mari nantu à l'ecosistemi marini.

Duranti u periodu Devonianu Primu-Mediu, u supercontinente Gondwana, chì includeva parti di l'Africa attuale, l'America Sudamerica è l'Antartida, era situatu vicinu à u Polu Sud. A cuntrariu di u paisaghju ghiacciatu chì avemu avà assuciatu cù l'Antartida, sta massa di terra antica hà sperimentatu climi più caldi è livelli di mare più elevati, purtendu à inundazioni estensive.

I scientisti sò longu perplessi da l'emergenza è a successiva sparizione di a biota Malvinoxhosan, un gruppu d'animali marini chì prosperavanu in acque più fresche. Stu gruppu era custituitu da diversi tipi di molluschi, assai di quelli chì sò oghji estinti. Dopu dui seculi di misteru, l'autore principale di u studiu, u duttore Cameron Penn-Clarke, spiega chì l'urìgine è a sparizione di questi animali sò state finalmente svelate.

Per investigà stu fenominu, i circadori anu riunitu è ​​analizatu una grande quantità di dati fossili. Utilizendu metudi analitici avanzati, anu esaminatu currettamente strati di roccia antica, ognuna cuntene i so propri registri fossili unichi. L'analisi hà revelatu da 7 à 8 strati distinti, chì mostranu una diminuzione progressiva di a diversità di l'animali marini.

Dopu à paragunà sti strati cù dati ambientali antichi è registri di temperatura glubale, i circadori anu fattu una scuperta allarmante. Anu trovu una forte correlazione trà a diminuzione di a diversità di e spezie marine è a fluttuazione di u livellu di u mari è i cambiamenti climatichi. Hè durante una fase di rinfrescante globale chì a biota Malvinoxhosan fiurisce. Cundizioni più fresche permettenu à questi animali di spicializà, benefiziu di e barriere termali circumpolari vicinu à i poli. In ogni casu, cum'è a temperatura hà cuminciatu à aumentà, l'animali di Malvinoxhosan anu sparitu, lasciandu spaziu per spezie più adattati per acque più calde.

L'alterazioni di u nivellu di u mari durante stu periodu prubabilmente anu abbattutu e barriere naturali di l'oceanu, permettendu à l'acque calde equatoriali di infiltrassi in u Polu Sud. In cunseguenza, sti spezie d'acqua calda dominavanu, signalendu a morte di e criature marine Malvinoxhosan. U scontru di l'ecosistema polari causatu da a scumparsa di a biota Malvinoxhosan era catastròfica è irreversibile.

U duttore Penn-Clarke descrive questu cum'è un "misteru d'assassiniu di 390 milioni d'anni". I risultati di u studiu indicanu chì l'effetti cumminati di i cambiamenti in u livellu di u mari è a temperatura eranu i fatturi primari chì anu attivatu stu avvenimentu di estinzione. Mentre chì questu avvenimentu particulari coincide cù l'estinzioni cunnisciute durante u periodu Devonian Early-Middle, i circadori ùn mancanu inferenze precise di età.

Capisce a sensibilità di l'ambienti polari è l'ecosistema à i cambiamenti in u livellu di u mari è a temperatura hè cruciale, in particulare in vista di l'attuale crisa di a biodiversità. U studiu mette in risaltu a natura permanente di i cambiamenti accaduti in e regioni polari. Queste scuperte mette in risaltu l'urgenza di prutege è priservà questi ecosistemi vulnerabili.

Fonti:

- L'autore principale di u studiu, u duttore Cameron Penn-Clarke da l'Università di Witwatersrand, Istitutu di Studi Evolutivi.