Imaging Direttu di Glycans Binding to Biomolecules à u Livellu di Molecule Singulu

Una squadra di chimichi organici di l'Istitutu Max-Planck per a Ricerca di u Statu Solidu, in cullaburazione cù circadori di l'Università di Tubinga è di l'Università di Copenhagen, anu sviluppatu un metudu di microscopia per catturà l'imaghjini di glicani ligati à biomolecule. Glycans, chì sò carbuidrati implicati in diversi prucessi biologichi, sò tipicamenti truvati nantu à a superficia cellulare. Sta ricerca, publicata in Science, presenta un avanzu in tecniche di imaging à u livellu di una sola molécula.

I glicani ghjucanu un rolu cruciale in u plegamentu di a proteina è sò stati studiati largamente per via di u so significatu in i prucessi biologichi. In questu studiu, i circadori anu utilizatu una tecnica di electrospray per spinghje i glicani ligati à e molécule di lipidi è di prutezione (cunnisciutu cum'è glycosaminoglycans è glycoconjugates) nantu à superfici d'argentu è di rame. Questu hà permessu l'imaghjini diretti di e molécule cù a microscopia di scanning tunneling.

Utilizendu sta tecnica, u squadra di ricerca hà sappiutu identificà monosaccaridi specifichi in catene di glicani è acquistà insights in l'orientazione è e pusizioni di attaccamentu di i glicani nantu à e spine di proteine. I scientisti anu ancu dimustratu l'applicazione di stu metudu di imaghjini catturà l'imaghjini di glicani ligati à l'ossigenu ligati à e proteine ​​​​mucina, chì puderanu aiutà à a rilevazione di i biomarcatori di u cancer precoce.

Sta nova tecnica d'imaghjini hà un vastu putenziale in diversi sforzi di ricerca, cumprese l'identificazione di glicolipidi è glicoproteini scunnisciuti. A capacità di visualizà e sequenze è i lochi di i glicani à u livellu di una sola molecula furnisce infurmazioni preziosi nantu à e proprietà strutturali è i roli funziunali di sti carbuidrati in i prucessi biologichi.

Source: Kelvin Anggara et al, Osservazione diretta di glicani legati a proteine ​​e lipidi a livello di una sola molécula, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856