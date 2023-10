U complexu di ruteniu dinucleare permette una riduzione altamente selettiva di CO2 fotocatalitica

I ricercatori di l'Università di Tsukuba anu fattu un prugressu significativu in u campu di l'energia rinnuvevuli sviluppendu un complexu di ruteniu dinuclear (Ru) chì agisce cum'è un fotocatalizzatore efficace per cunvertisce CO2 in monossidu di carbonu (CO). Questa avanzata hè una grande prumessa per affruntà l'esaurimentu di i combustibili fossili è a lotta contru u riscaldamentu glubale.

Simile à u prucessu di fotosintesi in e piante, a cunversione è u almacenamentu di l'energia solare in energia chimica sò cruciali per affruntà e sfide ambientali. U squadra hà utilizatu e putenti proprietà fotocatalitiche di u cumplessu dinucleare Ru per ottene una reazione di riduzzione di CO2 altamente efficiente, chì risulta in una selettività di più di 99% per CO.

Per fà l'esperimentu, una mistura di dimethylacetamide è l'acqua, chì cuntene u cumplessu Ru dinuclear cum'è photocatalyst è un agentu reducing sacrificale, hè stata esposta à a luce cù una lunghezza d'onda cintrali di 450 nm in una atmosfera CO2. Dopu à 10 ore, tuttu l'agentu riduzzione hè stata cunsumata, è u CO2 hè statu cunvertitu bè in CO.

I circadori anu determinatu chì u rendiment quantum massimu di a reazione à 450 nm era 19.7%. Rimarchevuli, a riduzzione di CO2 fotocatalytic prucede cun efficienza notevuli, ancu quandu a cuncentrazione iniziale di CO2 in a fase di gas hè stata ridutta à 1.5%. Questu indica chì quasi tuttu u CO2 introduttu puderia esse cunvertitu in CO.

A stabilità rinfurzata di u cumplessu Ru dinuclear di novu sviluppatu hè attribuita à u forte effettu chelating di u ligand impiegatu. U cumplessu di dui Ru mueties cumplessu impegnà in photosensitization, più rinfurzà a so stabilità in cundizioni reazzione.

I circadori u scopu di rinfurzà l'attività catalitica di u cumplessu Ru per creà un sistema di reazzione capace di guidà in modu efficace u prucessu di riduzzione di CO2, ancu à cuncintrazioni CO2 più bassu equivalenti à l'atmosfera di a Terra.

Sta ricerca apre novi pussibulità per utilizà l'energia solare per cunvertisce CO2 in chimichi di valore aghjuntu è furnisce un approcciu promettente per cumbatte l'effetti negativi di l'emissioni di carbonu.

Fonte: Journal of the American Chemical Society