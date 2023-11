Dinosauri cum'è alieni? Esplora e pussibilità di a vita extraterrestre

I scientisti sò longu intrigati da l'idea di a vita extraterrestriale, è un studiu recente publicatu in l'Avvisi Mensili di a Royal Astronomical Society hà prupostu una teoria fascinante - i dinosauri ùn ponu esse micca solu in altri pianeti, ma puderanu ancu esse classificati com'è stranieri. Mentre i dinosauri sò stati estinti per più di 65 milioni d'anni nantu à a Terra, i circadori suggerenu chì esplorendu i cumposti chì eranu prisenti durante l'età di i dinosauri, ma ùn sò micca truvati in u nostru pianeta, pudemu esse capace di scopre queste antiche criature in altrò.

U studiu indica un elementu chjave chì puderia guidà à una scuperta rivoluzionaria - i livelli d'ossigenu. Mentre chì i livelli di l'ossigenu attuale di a Terra si trovanu à circa 21 per centu, à u tempu di i dinosauri, era più altu, à u 30 per centu. Stu cuntenutu di l'ossigenu più altu si crede chì hà cuntribuitu à u successu è a dominanza di sti criaturi preistorichi. Se livelli simili d'ossigenu ponu esse rilevati in pianeti distanti, hè plausibile chì e cundizioni favurevuli per l'esistenza di esseri simili à dinosauri puderanu esse truvati.

L'autore principale Rebecca Payne da l'Università di Cornell mette in risaltu l'impurtanza di a ricerca di i segni di un stadiu fanerozoicu, un tempu in a storia di a Terra induve e forme di vita cumplessu, cumpresi i dinosauri, evuluzione. U periodu Fanerozoicu include quasi tuttu u tempu quandu a vita era più avanzata di l'organisimi unicellulari. I scientisti credenu chì l'identificazione di "impronte di luce" simili o marcatori in altri pianeti puderia indicà a presenza di forme di vita più avanzate oltre i microbi è i spugna.

A co-autore Lisa Kaltenegger sprime a speranza chì a ricerca di pianeti cù livelli d'ossigenu più altu ch'è a Terra puderia fà più faciule per detectà i segni di vita, cumprese a pussibilità di dinosauri scuperti chì ùn anu mai esistitu in u nostru pianeta. A pussibilità di truvà dinosauri extraterrestri espansione a nostra cunniscenza di a diversità è l'evoluzione di a vita in l'universu.

Mentre a scuperta di dinosauri extraterrestri resta speculativa, i circadori sò guidati da a pruspettiva di svelà i misteri di u cosmosu è espansione a nostra cunniscenza di a vita oltre a Terra. A ricerca di sti investigazioni scientifichi puderia in fine rivoluzionari a nostra cunniscenza di l'universu è u nostru postu in ellu.

Dumande dumandatu Spissu

Q: Ci hè una prova di dinosauri esistenti in altri pianeti?



A: Attualmente, ùn ci hè nisuna evidenza definitiva di dinosauri o altre forme di vita esistenti in altri pianeti. U studiu discutitu suggerisce a pussibilità di dinosauri extraterrestriali basatu annantu à l'esplorazione di cumposti è cundizioni chì esistevanu durante u tempu di dinosauri in a Terra.

Q: Cumu puderianu i livelli di l'ossigenu influenzà l'esistenza di dinosauri?



A: Livelli più altu di l'ossigenu durante u tempu di i dinosauri nantu à a Terra si crede chì anu cuntribuitu à u so successu. Se livelli d'ossigenu simili si trovanu in altri pianeti, puderia creà cundizioni adattati per l'esistenza di criaturi simili à i dinosauri.

Q: I scientisti cercanu attivamente segni di vita in altri pianeti?



A: Iè, i scientisti sò stati impegnati in a ricerca di a vita extraterrestre per parechji anni. Diverse missioni è iniziative di ricerca, cum'è a ricerca di exoplanets abitabili, cuntinueghjanu à spiegà a pussibilità di truvà segni di vita oltre a Terra.

Q: A scuperta di dinosauri extraterrestri puderia cambià a nostra cunniscenza di a vita in l'universu?



A: A scuperta di dinosauri extraterrestri o qualsiasi altre forma di vita avanzata avaria un impattu significativu in a nostra cunniscenza di a diversità è l'evoluzione di a vita. Puderia suggerisce chì a vita pò esse emersa è prosperata in modu indipendenti in diverse regioni di l'universu, potenzialmente espansione a nostra percepzione di ciò chì hè pussibule.