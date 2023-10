A Cometa di u Diavulu: Un visitatore celeste massivu chì si avvicina à a Terra

In a vasta distesa di u celu notturnu, catturà a bellezza mozzafiato di piogge di meteoriti è rari flybys di cometa pò esse una sperienza gratificante per i skywatchers. Mentre chì i meteorichi ponu accade spessu, l'apparizione di cometi hè una vera rarità. In ogni casu, sè vo avete una inclinazione per e meraviglie celesti, marcate i vostri calendari per l'annu 2024, cum'è una enorme cometa chjamata 12P/Pons-Brooks hè pronta per fà un avvicinamentu vicinu à a Terra chì vi lasciarà stupitu. Chjamatu u Diavulu Cometa per via di a so forma unica di cornu, sta cometa colossale hè significativamente più grande di u Monti Everest.

Sicondu un rapportu di Live Science, u 21 d'aprile di u 2024, a cometa 12P/Pons-Brooks serà notevolmente vicinu à a Terra. Cù una dimensione di circa 30 chilometri, stu visitatore celeste hè cumpostu di criomagma - una mistura di ghiaccio, polvera è gas. A cometa hè stata recentemente eruttata u 5 è u 7 d'ottobre, svelendu u so paru distintivu di corne. Questa eruzzione marca a seconda esplusione dapoi u 20 di lugliu, dopu à un periodu di dorme di 69 anni. Attualmente in strada per u sistema solare internu, a Cometa di u Diavulu si dirige versu u so avvicinamentu più vicinu à u sole.

Durante u so avvicinamentu vicinu, a Cometa di u Diavulu serà visibile à l'occhiu nudu, ancu s'è l'usu di un telescopiu aumenterà a vista. Hè impurtante di nutà chì, malgradu u so nome ominous, l'esperti assicuranu chì a cometa ùn pone micca una minaccia per a Terra. Dopu à u so scontru cù u nostru pianeta, a cometa cuntinueghja u so viaghju versu i bordi esterni di u sistema sulari, restendu dissimulatu da a nostra vista finu à l'annu 2095.

A scuperta di u 12P/Pons-Brooks o Cometa diavulu pò esse attribuita à l'astrònomu Jean-Louis Pons, chì l'hà vistu per a prima volta u 12 di lugliu di u 1812. Cunnisciuta per i so vulcani di ghiacciu attivi, sta cometa hè trà e 20 comete identificate per esibizione. attività vulcanica in corso. Certi esperti paragunanu ancu a so forma cù l'iconica nave spaziale Millennium Falcon da a serie di film Star Wars.

