I scientisti anu fattu una scuperta sorprendente chì pò aghjunghje à l'annu apocalitticu chì hè statu 2020. Una cometa colossale, trè volte a grandezza di u Monti Everest, hà splosu è avà si dirige versu a Terra. A cometa, cunnisciuta cum'è 12P/Pons-Brooks, hè una cometa criovulcanica, chjamata ancu vulcanu friddu. Misura un diametru di 18.6 chilometri, equivalenti à a dimensione di una piccula cità.

L'avvenimentu splusivu hè accadutu u 5 d'ottobre, chì marcà a seconda eruzione di stu cubu di ghiaccio interstellare in l'ultimi quattru mesi. L'Associazione Astronomica Britannica hà rilevatu l'esplosione quandu anu osservatu chì a cometa pareva assai più luminosa per via di a luce riflessa da u so coma, chì hè a nuvola di gas chì circundava u so core.

L'esplosione hà risultatu in a furmazione di "corne" nantu à a cometa, chì s'assumiglia à a forma di una criatura cornuta o ancu a nave spaziale Millennium Falcon da "Star Wars". A causa di sti corni hè ancu da esse determinata, ma l'esperti speculanu chì pò avè qualcosa à fà cù a forma peculiar di u nucleu di u cometa.

Malgradu a so trajectoria alarmante è l'aspettu ominous, ùn ci hè micca una minaccia immediata da 12P / Pons-Brooks. Hè previstu di ghjunghje à u so puntu più vicinu à a Terra in aprile 2024, diventendu visibile à l'occhiu nudu. Dopu questu, serà catapultatu in u sistema solare è ùn vulterà micca finu à u 2095.

Questa cometa ùn hè micca l'unica cù tendenzi splusivi. 12P hè unu di i 20 cometi cunnisciuti cù vulcani di ghiaccio attivi. Un altru esempiu famosu hè 29P/Schwassmann-Wachmann, chì pocu tempu hà avutu a so eruzione più grande in 12 anni, liberando circa 1 milione di tunnellate di criomagma in u spaziu.

Mentre a prospettiva di una cometa massiva chì si sbarca versu a Terra pò sona alarmante, i scientisti ci assicuranu chì ùn ci hè micca bisognu di panicu per avà. Questu avvenimentu celeste furnisce una opportunità fascinante per osservà è studià i cometi mentre viaghjanu à traversu u nostru sistema solare.

Fonti:

- Scienza Live

- Tempi di a Scienza

- Archive Meteo Spaziale

- SpaceReference.org