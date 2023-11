A storia intrigante è u cumpurtamentu sorprendente di a Cometa 12P / Pons-Brooks

L'annu 1812 hà marcatu u primu avvistamentu di a Cometa 12P/Pons-Brooks, quandu l'astrònomu francese Jean Louis Pons hà scupertu cum'è un ughjettu senza forma senza cuda. In e settimane dopu, hà guadagnatu luminosità è visibilità, righjunghjendu a magnitudine 4.0 cù una cuda di trè gradi da settembre. Parechji astrònomu anu pruvatu à calculà a so orbita, determinendu chì era una cometa periodica cù un periodu di circa 65 à 75 anni.

Avanzate veloce à u 1883, quandu l'osservatore americanu di cometa William R. Brooks hà ritruvutu a cometa durante a so ricerca di cometi. À l'origine, s'évanouit, il a subi des éclats de luminosité inattendus, passant de magnitude 11.0 à 8.0 et devenant visible à l'oeil nu. Sketches detallati anu revelatu un nucleu cù ghjetti in forma di ferru di cavallu chì emananu da ellu. A cometa hà fattu u so avvicinamentu più vicinu à u sole in ghjennaghju di u 1884 è gradualmente svanisce, sparisce in ghjugnu di quellu annu.

In l'anni chì seguitanu, i calculi orbitali indicanu un ritornu potenziale in u 1954. A cometa hè stata scuperta in u 1953, cù notevoli spunti di luminosità chì l'anu fattu 100 volte più brillanti in a notte. Hè righjuntu u so puntu più vicinu à u sole, cunnisciutu com'è periheliu, u 22 di maghju di u 1954. Dopu à u periheliu, hè diventatu più visibile da l'emisferu miridiunali.

A Cometa 12P/Pons-Brooks seguita una orbita ellittica, cù u periheliu chì hè circa trè quarti di a distanza da a Terra à u sole. Questa orbita hè simile à quella di a Cometa Halley. Inoltre, i cometi 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, è 20D/Westphal, anchi defunti, sparte orbite simili, guadagnendu u titulu di a famiglia di comete di Nettuno.

Nta l'ultimi anni, a Cometa 12P/Pons-Brooks hà attiratu l'attenzione per i so brillanti inaspettati. Ricuperatu in u 2020, era inizialmente estremamente debole à a magnitudine 23.0 ma dapoi s'hè illuminatu à circa magnitude 10.0. On observe des flambées subites de luminosité, qui rappellent son comportement en 1883, qui font que son coma s'élargit et ressemble à la forme d'un fer à cheval ou à des cornes du diable.

A causa esatta di sti esplusioni resta scunnisciuta, ma i scientisti speculanu chì l'accumulazione di gas in u nucleu di a cometa porta à fissuri, liberando polvera è ghiaccio in u spaziu è pruvucannu un aumentu temporale di luminosità. Quandu u cometa cuntinueghja u so viaghju, l'astrònomu anticipanu i so movimenti futuri è u so cumpurtamentu.

FAQ

1. Chì ghjè u periodu di a Cometa 12P/Pons-Brooks ?

Comet 12P/Pons-Brooks hà un periodu di circa 65 à 75 anni.

2. Cumu l'osservazioni previ di u cometa in u 1883 è u 1953-54 palesanu spunti di luminosità inespettati ?

Duranti queste osservazioni, a cometa hà sperimentatu aumenti bruschi di luminosità, possibbilmente per via di l'accumulazione di gasu in u so nucleu, risultatu in a liberazione di polvera è ghiaccio in u spaziu.

3. Cumu si compara l’orbita di a Cometa 12P/Pons-Brooks à quella di a Cometa Halley ?

L'orbita di a Cometa 12P/Pons-Brooks hè simile in forma è grandezza à quella di a Cometa di Halley, anche se Halley si move in una direzzione retrograda opposta à i pianeti.

4. Chì sò l’altri cometi di a famiglia di Nettunu ?

In più di a Cometa 12P/Pons-Brooks, i cometi 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf è 20D/Westphal sò ancu parte di a famiglia di cometi di Neptune.

5. Perchè a cometa 12P/Pons-Brooks hè cunnisciuta cum'è "U Cometa di u Diavulu" ?

A cometa 12P/Pons-Brooks hà guadagnatu u soprannomu "U Cometa di u Diavulu" per via di e so apparizioni peculiari durante l'avvenimenti di scoppi, chì s'assumiglia à a forma di corne di u diavulu.