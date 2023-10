L'evidenza più prufonda di l'imbiancatura di Coral Reef Scoperta in l'Oceanu Indianu

I scientisti anu fattu una scuperta rivoluzionaria in l'Oceanu Indianu, scoprendu l'evidenza più prufonda di sbiancante di u corallo mai registrata. Questa evidenza, truvata à prufundità di più di 90 metri, hè significativa perchè palesa a gravità di i danni causati à i scoglii di coralli, chì sò essenziali per a salute di l'ecosistema oceanu.

Publicatu in Nature Communications, un studiu realizatu da i circadori di l'Università di Plymouth hà truvatu chì i zoni di scoglii di coralli situati più di 90 metri sottu à a superficia di l'Oceanu Indianu anu sperimentatu un sbiancante estensivu, finu à u 80 per centu di i scoglii affettati in certi rigioni. . Stu dannu pò esse attribuitu à un aumentu di 30 per centu in a temperatura di u mare in l'Oceanu Indianu.

I scuperti sorprendenti contraddianu a credenza precedente chì i coralli più profondi eranu più resistenti à u riscaldamentu di l'oceanu. U duttore Phil Hosegood, u principale investigatore di u studiu, hà spressu u so stupitu, dicendu: "I scoglii à prufundità simili in u mondu sò prubabilmente in risicu di cambiamenti climatichi simili".

I circadori anu utilizatu robots sottumarini è dati oceanografichi generati da satelliti durante u so studiu di l'Oceanu Indianu Centrale. Durante una crociera di ricerca in nuvembre 2019, anu osservatu i primi segni di sbiancamentu di coralli in scoglii più profondi utilizendu veiculi sottumarini operati remotamente equipati di camere. Stu bleaching hè statu causatu da un deepening di a termoclina, una strata induve a temperatura cambia rapidamente cù a prufundità, chì hè ligata à mudelli climatichi regiunali simili à El Nino, più intensificati da a crisa climatica.

Mentre chì alcune parti di u scogliu affettatu anu dimustratu segni di ricuperazione trà u 2020 è u 2022, i scientisti insistenu nantu à l'urgenza di l'aumentu di i sforzi di monitoraghju in l'oceanu prufondu. I coralli mesofotichi, chì si spettavanu di cumpensà i danni à i coralli di l'acqua bassa, sò rivelati ancu vulnerabili.

In l'ultime decennii, l'Oceanu Indianu tropicale hà sperimentatu un aumentu significativu di u riscaldamentu di l'oceanu, cun un aumentu mediu di a temperatura di a superficia di u mare (SST) di circa 1 gradi Celsius da u 1951 à u 2015, secondu i dati di u guvernu indianu. Stu riscaldamentu hè accadutu à un ritmu di 0.15 gradi Celsius per decenniu.

Questa scuperta enfatiza a necessità di azzione immediata per affruntà u cambiamentu climaticu è prutegge i scoglii di coralli in u mondu. I sforzi di monitoraghju deve esse aumentati per capisce l'estensione di i danni è sviluppà strategie di conservazione efficaci per questi ecosistemi vulnerabili.

