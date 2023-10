L'evidenza più prufonda cunnisciuta di l'imbiancatura di u Coral Reef Scoperta in l'Oceanu Indianu

Un novu studiu realizatu da i scientisti di l'Università di Plymouth hà revelatu l'evidenza più prufonda cunnisciuta di l'imbiancatura di coralli nantu à una scogliera di corallo chì hè quasi 300 piedi sottu à a superficia in l'Oceanu Indianu. U bleaching di coralli si trova quandu i stressors, cum'è cambiamenti in a temperatura, nutrienti, o luce, facenu chì i coralli espulsanu l'alga zooxanthellae chì vivenu in u so tissutu, risultatu in elli diventanu bianchi. A causa più cumuna di u bleaching di coralli hè a temperatura di l'oceanu riscaldante per u cambiamentu climaticu.

L'ecosistemi di coralli mesofotichi, chì residenu in acque più profonde è fresche, eranu prima pensati per offre un rifugiu à i scoglii d'acqua bassa. In ogni casu, u studiu hà truvatu una cunnessione limitata trà questi ecosistemi è coralli superficiali, mettendu in risaltu a necessità di capisce a so suscettibilità à l'oceani riscaldati. L'eventu di sbiancante in l'Oceanu Indianu Centrale hè stata attribuita à u dipolu di l'Oceanu Indianu, chì hà causatu un incrementu di 30% in a temperatura di l'oceanu è dannatu 80% di i scoglii di coralli à a prufundità chì si crede resistenti à u riscaldamentu.

U duttore Philip Hosegood, coautore di u studiu, hà spressu a sorpresa per i risultati, dicendu chì i coralli più profondi eranu pensati per esse resistenti à u riscaldamentu di l'oceanu per via di l'acque più fresche chì abitanu. Tuttavia, stu studiu dimostra chì i scoglii più profondi sò ancu in risicu da u cambiamentu climaticu.

U studiu, intitulatu "Imbiancatura di coralli mesofotichi assuciati cù cambiamenti in a prufundità di a termoclina", hè statu publicatu in a rivista Nature Communications. I ricercatori di l'Università di Plymouth anu realizatu studii in l'Oceanu Indianu Centrale per più di una dicada. Durante e so crociere di ricerca, usanu una cumminazione di dati generati da satellita, monitoraghju in situ è ​​robots sottumarini per cullà infurmazioni nantu à l'oceanografia è a biodiversità di a regione.

I circadori anu scupertu evidenza di danni di coralli durante una crociera di ricerca in nuvembre 2019. I veiculi sottumarini operati remotamente cù càmera di monitoraghju catturanu l'imaghjini di coralli sbiancati, mentre chì i scoglii d'acqua pocu prufonda ùn mostranu micca segni di sbiancante. Ulteriore analisi di e dati raccolti durante a crociera, è ancu di l'infurmazioni satellitari nantu à a temperatura di l'oceanu, hà revelatu chì u bleaching hè statu causatu da un deeppening di a termoclina, chì hè duvuta à u cambiamentu climaticu chì amplifica i cicli naturali di variabilità.

U studiu mette in risaltu a vulnerabilità di l'ecosistemi di coralli mesofotichi à u stress termale è enfatizeghja l'impurtanza di monitorà u fondu di l'oceanu profondu. A ricuperazione di grandi porzioni di u scogliu da l'eventu di sbiancante mostra chì i coralli mesofotichi anu u putenziale di ricuperà, ma ancu suscita preoccupazioni annantu à l'impattu di l'eventi futuri di sbiancante nantu à a mortalità di coralli è a perdita di a biodiversità.

I circadori cuncludi chì l'espansione di a nostra cunniscenza di l'impatti di u cambiamentu climaticu nantu à i coralli d'acqua profonda hè cruciale, postu chì questi ecosistemi restanu largamente sottumessi. L'influenza cumminata di El Niño è di u Dipole di l'Oceanu Indianu aggrava l'impatti sentiti in a regione, enfatizendu a necessità di più ricerche è sforzi di conservazione per prutege questi abitati critichi.

