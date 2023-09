I ricercatori di u Prughjettu 8 anu sviluppatu una tecnica rivoluzionaria chjamata Spettroscopia di Emissioni di Radiazione di Ciclotroni (CRES) per misurà a massa di neutrinu sfuggente. U neutrinu umile, una particella subatomica chì passa facilmente per a materia, ghjoca un rolu significativu in a nostra cunniscenza di l'universu. Per capiscenu cumplettamente a furmazione di l'universu, i scientisti anu bisognu di cunnosce a massa di u neutrinu, ma a misurazione hè dimustrata sfida.

U Prughjettu 8 hà u scopu di esse u primu à misurà a massa di u neutrinu cù u so approcciu innovativu. Invece di pruvà à detectà direttamente u neutrinu, chì hè difficiule per via di a so interazzione cù a maiò parte di i detectori, a squadra si cuncentra nantu à a decadenza beta, un prucessu naturali chì emette energia quandu una forma radioattiva rara di l'idrogenu decade in un ioni d'eliu, un elitru, è un neutrinu.

Misurendu l'energia liberata durante a decadenza beta è sapendu a massa tutale di l'isotopo di l'idrogenu implicatu, i circadori ponu calculà l'energia mancante, chì currisponde à a massa è u muvimentu di u neutrinu. Cù l'avanzamenti in a tecnulugia è a scala, u Prughjettu 8 crede ch'elli anu una chance realista di pinning accuratamente a massa di u neutrinu.

I circadori di u Prughjettu 8 anu cunsideratu currettamente i pro è i contra di u so approcciu è sò cunfidenti in u so successu potenziale. Hanu passatu anni à sviluppà metudi per distingue i segnali elettroni da u rumore di fondo elettronicu, un passu cruciale in a misurazione precisa di l'effettu di u neutrinu nantu à u muvimentu di l'elettroni.

A tecnica aduprata da u Prughjettu 8, CRES, cattura a radiazione di microonde emessa da l'elettroni neonati mentre spirali in un campu magneticu durante a decadenza beta. Analizendu l'energia mancante in stu prucessu, i circadori ponu determinà i limiti superiori di a massa di neutrinu.

Stu metudu innovativu ùn hè mai statu usatu prima per misurà i decadimenti di tritium beta è impone limitazioni à a massa di neutrini. Talia Weiss è Christine Claessens, membri di a squadra di u Prughjettu 8, anu realizatu l'analisi finali chì stabiliscenu sti limiti.

L'approcciu pioniere di u Prughjettu 8 hà u putenziale di sbloccare una cunniscenza più profonda di l'evoluzione iniziale di l'universu, postu chì i neutrini anu ghjucatu un rolu cruciale durante stu periodu. Ulteriori avanzamenti è a scala di sta tecnica puderia purtà à una svolta innovativa in a determinazione di a massa di neutrinu sfuggente.

