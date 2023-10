A Danza Intricata trà i Sistemi Nervosi è Immune: Insights from Neuro-Immune Axis

Malgradu esse entità distinte, i sistemi nervosi è immune anu una relazione interdependente intricata. Stu ballu intricatu trà i dui sistemi, cunnisciutu com'è l'assi neuro-immune, ghjoca un rolu cruciale in l'orchestrazione di vari prucessi fisiologichi in u cervellu, a pelle è u trattu gastrointestinali. A cumunicazione trà e cellule in questi sistemi hà affascinatu i scientisti cum'è Isaac Chiu, un immunobiologu di a Harvard Medical School.

A ricerca di Chiu hà focu annantu à scopre l'interazzioni cumplessi trà e cellule T, microglia è batteri in u cuntestu di neurodegenerazione, infezioni batteriche di a pelle, è infezioni microbiche cum'è meningitis, antrax è colitis. I so scuperti anu messu in luce nantu à i meccanismi novi di u dulore è di l'infiammazione, chì palesanu u rolu di i neuroni, e cellule immunitarie è i microbi in questi prucessi.

U dulore, una capacità fundamentale di u corpu per sente u periculu, hè strettamente assuciatu cù u sistema immune. I neuroni nociceptori, chì sò rispunsevuli di a mediazione di u dolore, interagiscenu cù e cellule immune per mezu di crosstalk bidirezionale. I celluli immune pruducenu sustanzi chì ponu affettà direttamente i nervi, facenu più sensibili à u dulore. À u turnu, i nociceptors almacenanu neuropeptidi chì e cellule immune ponu sensu, influenzendu u so cumpurtamentu.

L'equipa di ricerca di Chiu hà focu annantu à i neuropeptidi cum'è u peptide di calcitonin gene-related (CGRP) è a so interazzione cù e cellule immunitarie, in particulare macrophages, neutrophils, monocytes, T cells, and B cells. A squadra hà scupertu chì l'interazzione trà sti neuropeptidi è i receptori di e cellule immunitarie ponu influenzà a produzzione di citochine, a polarizazione di i macrofagi, u reclutamentu di neutrofili è e risposte di e cellule T. Questi neuropeptidi ghjucanu un rolu regulatore putente in l'immunità.

In u cuntestu di l'infezioni microbiche, a squadra di Chiu hà scupertu insights affascinanti nantu à cumu e fibre di u dolore ponu esse rapite da i batteri. Per esempiu, in a meningite causata da Streptococcus pneumoniae è Streptococcus agalactiae, sti patogeni attivanu i neuroni nociceptor per mezu di una tossina chì forma i pori chjamata pneumolysin. Questa attivazione risulta in a produzzione di CGRP, chì à u turnu supprime a produzzione di citochine protettive da i macròfagi, chì permettenu à i battìri di sopravvive è invade u cervellu più facilmente.

Per mezu di a so ricerca, Chiu è a so squadra sò stati capaci di manipulà l'assi neuro-immune in mudelli animali per rinfurzà a capacità di u sistema immune di luttà contra l'infezioni batteriche cum'è a meningite. Destinendu interazzioni molecolari specifiche è aduprendu approcci in vivo è in vitro, anu acquistatu insights in l'interazzione cumplessa trà neuroni, cellule immunitarie è microbi.

Sta ricerca hà implicazioni significativu per strategie terapeutiche. Destinendu i percorsi di u dolore, cum'è u bloccu di CGRP, pò esse pussibule di rinfurzà e risposte immune contr'à l'infezioni. A cunniscenza di l'assi neuro-immune apre un novu regnu di pussibulità per trattà diverse malatie è infizzioni.

