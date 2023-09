Un Solo Stealth Site è un Rilassante River Dip: Ghjornu 145 nantu à l'Appalachian Trail

U ghjornu 145 di l'Appalachian Trail, l'excursionista hà avutu una notte di sonnu riposante è si svegliò à 9:35 sintindu rinfriscatu. Dopu avè godutu una matina tranquilla in u so situ di stealth solista, anu cuminciatu a so caminata cù una bevanda energetica mostru per u colazione. Cù un pacchettu più liggeru è un boost di caffeina, eranu in bonu spiritu mentre partianu nantu à a pista.

L'escursionista hà avutu una collina più di 4k da cunquistà prima di una longa discesa in a matina. Avìanu prugressu versu u so scopu di cunquistà tutte e 48 cime di New Hampshire sopra i 4,000 19 piedi. À questu puntu, avianu digià cumpletu XNUMX di sti cimi.

Duranti a so caminata, l'escursionista hà piaciutu à sente un audiolibru è aspittava di finisce prestu. Anu pianificatu di inizià "The Maine Woods" di Thoreau mentre caminava per i boschi di Maine. Un scontru casuale cù i so cumpagni di caminari longu u fiumu Androscoggin hà purtatu à un rinfrescante tuffo in l'acqua. Hanu passatu un pocu di tempu à chatte cù i so cumpagni di excursionisti è anu vistu ancu un trailer in YouTube per un filmu chjamatu "Kung Fury".

Dopu à ritruvà nantu à a pista versu 3 ore di sera, l'escursionista hà scontru alcuni facci familiari chì ùn avianu micca vistu dapoi u NOC. Hanu riflettutu nantu à i più di 1,500 XNUMX chilometri di traccia ch'elli avianu coperto da a so ultima riunione. Malgradu una deviazione per via di l'immersione di u fiumu, l'escursionista hà truvatu un situ di tenda furtiva adattatu nantu à una cima di a muntagna. Hanu godutu una cena simplice vicinu à u focu, custituitu da u Vermont cheddar sharp, salami è bastoncini di carne, chia mio è dolci. Per rinfurzà a so nutrizione, anu pigliatu ancu gummies multivitamini.

Quandu l'escursionista s'hè stallatu per a notte, aspittavanu un principiu prestu u ghjornu dopu. U so scopu era di ghjunghje à Speck Pond è u refuggiu vicinu, marcà a so entrata in u statu finali di a pista: Maine. Saria un viaghju di 21 milla, chì li avvicinassi à a realizazione di a so avventura di trekking.

