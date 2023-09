Un studiu recente realizatu da una squadra internaziunale di circadori hà messu in luce nantu à i mudelli di l'abbundanza di spezie in u globu. Per più di un seculu, i scientisti anu pruvatu à capisce perchè alcune spezie sò cumuni mentre chì altri sò rari. Stu studiu, publicatu in a rivista Nature Ecology and Evolution, hà utilizatu dati da u Global Biodiversity Information Facility (GBIF) è analizò più di 1 miliardi di osservazioni di spezie da u 1900 à u 2019.

I ricercatori anu truvatu chì i mudelli di l'abbundanza di spezie variavanu trà e diverse gruppi di spezie. Per i gruppi ben monitorati cum'è l'uccelli, un mudellu coherente emerge induve a maiò parte di e spezie sò stati trovati rari, ma micca cusì cusì, è solu uni pochi spezii eranu assai cumuni. Stu mudellu, cunnisciutu cum'è a distribuzione di l'abbundanza di spezie glubale (gSAD), hè stata pruposta per a prima volta da FW Preston in u 1948.

In ogni casu, per altri gruppi di spezie cum'è insetti, u velu di l'abbundanza di spezie restava parzialmente unlifted per via di dati insufficienti. U studiu hà evidenziatu l'impurtanza di u monitoraghju di a biodiversità in a deteczione di l'abbundanza di spezie è capisce cumu si cambianu cù u tempu.

L'usu di a basa di dati GBIF, chì compila dati da i scientisti prufessiunali è citatini in u mondu sanu, hà dimustratu esse una risorsa preziosa per sta ricerca. Hè permessu à i circadori di paragunà l'osservazioni di spezie da u 1900 à l'oghje è osservà i mudelli mudificanti di l'abbundanza di spezie cum'è più dati diventenu dispunibili.

Mentre u studiu hà furnitu insights preziosi nantu à i mudelli di l'abbundanza di spezie, hà ancu enfatizatu chì più dati sò necessarii per capiscenu cumplettamente u gSAD per tutti i gruppi di spezie. Per esempiu, mentre chì quasi tutte e spezie d'uccelli sò state identificate, altri gruppi, cum'è insetti è cefalopodi, anu sempre bisognu di più osservazioni.

In generale, stu studiu mette in risaltu l'impurtanza di a ricerca è u monitoraghju di a biodiversità, è ancu u rolu di e plataformi di spartera di dati cum'è GBIF in avanzà a nostra cunniscenza di i mudelli di abbundanza di spezie in una scala globale.

Fonti:

- Rivista di Ecologia è Evoluzione di a Natura