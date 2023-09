Una squadra di scientisti face una svolta in a capiscitura di a materia scura cù u fotonu scuru

I scientisti di l'Università di Adelaide, inseme cù una squadra internaziunale di circadori, anu fattu un prugressu significativu in svelà i misteri di a materia scura, chì conta per un enorme 84% di u cuntenutu di materia di l'universu. U so focu hè statu nantu à una particella teorica chjamata "fotone scuru", chì pò aiutà à colma a distanza trà a materia scura è a materia regulare.

A materia scura, a sustanza sfuggente chì ferma largamente scunnisciuta, hè stata fermamente stabilita per interazzione gravitazionale. Tuttavia, a so esatta natura cuntinueghja à elude i fisici in u mondu sanu. L'ipotesi di u fotonu scuru, chì pone l'esistenza di una particella massiva chì agisce cum'è un portale trà u settore scuru è a materia regulare, hà guadagnatu trazione per capiscenu stu enigma.

U prufessore Anthony Thomas, Anzianu Prufessore di Fisica in l'Università di Adelaide, spiega: "U nostru travagliu mostra chì l'ipotesi di u fotoni scuru hè preferita à l'ipotesi di u mudellu standard à un significatu di 6.5 sigma, chì custituiscenu evidenza per una scuperta di particelle". Sta scuperta ci porta un passu più vicinu à capisce a natura di a materia scura.

A materia scura hè assai più abbundante di a materia regulare, cù cinque volte a quantità presente in l'universu. I fisici consideranu scopre di più nantu à a materia scura cum'è una di e più grandi sfide in u so campu. U fotonu scuru, una particella ipotetica assuciata à u settore oculatu, hà u putenziale di serve cum'è un trasportatore di forza per a materia scura.

Per acquistà insights in a materia scura, a squadra di scientisti hà analizatu l'effetti chì un fotone scuru puderia avè nantu à i risultati sperimentali da u prucessu di scattering inelasticu prufondu. Stu prucessu implica studià i scontri di particeddi chì sò stati accelerati à energie estremamente elevate. Esaminendu i prudutti di sti scontri, i circadori ponu acquistà infurmazioni preziose nantu à a struttura di u mondu subatomicu.

U squadra hà utilizatu u quadru di analisi globale di a funzione di distribuzione di partoni di Jefferson Lab Angular Momentum (JAM), mudificendu per cuntà a pussibilità di un fotonu scuru. I so scuperti anu revelatu chì l'ipotesi di u fotoni scuru hè preferita à l'ipotesi di u mudellu standard, chì furnisce evidenza per l'esistenza di sta particella.

Questa ricerca rivoluzionaria apre novi pussibulità per spiegà a natura cumplessa di a materia scura. Capisce a materia scura ùn hè micca solu cruciale per svelà i misteri di l'universu, ma ancu per avanzà a nostra cunniscenza di a fisica fundamentale.

Fonte: Journal of High Energy Physics