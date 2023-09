By

Un analisi recente realizatu da circadori in u Centru di Eccellenza ARC per a Fisica di Particelle di Materia Oscura è l'Università di Adelaide suggerisce chì i fotoni scuri ponu esse u ligame mancante per capiscenu a natura di a materia scura. I fotoni scuri sò particeddi ipotetichi chì puderanu serve cum'è un ponte trà u settore scuru di particeddi è a materia regulare.

A materia scura hè una sustanza misteriosa chì hà un effettu gravitazionale nantu à a materia nurmale, facendu chì e galaxie rotanu più veloce di l'aspittà è a luce si piegate intornu à l'uggetti massicci. Mentre chì ci sò parechji candidati per a materia scura, u mudellu standard di a fisica di particella ùn hà micca pussutu furnisce una spiegazione cumpleta.

U fisicu Nicholas Hunt-Smith è a so squadra anu esaminatu i dati da l'esperimenti di collider di particelle è truvaru chì a prisenza di fotoni scuri currispondeva megliu à i risultati osservati cumparatu cù u mudellu standard. Cù un livellu di cunfidenza di 6.5 sigma, e probabilità chì i fotoni scuri ùn spiegà micca l'osservazioni sò stimati à circa unu in un miliardi.

I circadori anu focu annantu à u prucessu di scattering inelasticu prufondu, chì hè un modu chì e particelle si sparghjenu dopu una collisione d'alta energia. Anu ancu pigliatu in contu l'anomalia magnetica di u muone, chì misura a deviazione di u cumpurtamentu di u muone in un forte campu magneticu da e predizioni di mudelli standard.

Intruducendu a pussibilità di fotoni scuri, a preferenza per elli cum'è candidatu aumentava, è l'anomalia magnetica di muoni hè stata ridutta significativamente. Queste scuperte sustene l'ipotesi chì i fotoni scuri puderanu esse evidenza per una scuperta di particelle.

Mentre chì più ricerche è cunferma sò necessarie, a squadra spera chì i so scuperte incuraghjenu altri circadori à scopre l'esistenza di fotoni scuri è e so implicazioni per capiscenu a materia scura.

Fonte: Journal of High Energy Physics.