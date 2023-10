I buchi neri binari ponu esse più stabili di ciò chì si credeva prima

I scientisti anu scupertu chì i buchi neri binari ponu esse più stabili di ciò chì pensava inizialmente. Questi buchi neri sò furmati quandu stelle massive colapsanu in una "singularità" infinitamente densa. Cù massi assai più grande di u sole, anu una forte forza gravitazionale chì mancu a luce pò scappà. Spessu, i buchi neri binari sò furmati quandu duie stelle massive orbitanu l'una à l'altra.

Quandu sti buchi neri si movenu, creanu onde gravitazionali, chì portanu u momentu angulare luntanu da u sistema. Questu provoca i buchi neri à spirale inseme, eventualmente collidendu è furmendu un unicu pirtusu neru più massivu. Nanzu, era cridutu chì stu prucessu era inevitabbile, è i buchi neri binari diventeranu sempre oggetti solitari.

Tuttavia, i scientisti avà capiscenu chì l'universu hè in espansione, è sta espansione hè accelerata per via di ciò chì hè cunnisciutu com'è energia scura. Questa energia scura fa chì i buchi neri sò in un tessulu in espansione di u spaziu-tempu, suscitandu a pussibilità chì puderia aiutà à mantene i buchi neri binari separati.

I ricercatori di l'Università di Southampton è l'Università di Cambridge anu esploratu sta idea per mezu di mudelli matematichi cumplessi. Anu trovu chì dui buchi neri non rotanti puderanu esse in equilibriu, cù l'espansione di l'universu contru à a so attrazione gravitazionale. Questu significa chì da una distanza, un paru di buchi neri in equilibriu s'assumiglia à un unicu pirtusu neru, facendu difficiuli di detectà s'ellu hè un oggettu unicu o un sistema binariu.

Inoltre, l'attrazione gravitazionale trà i buchi neri binari impediscenu à l'espansione di l'universu di alluntanassi troppu luntanu. I circadori crèdenu chì e so scuperte puderanu applicà à i buchi neri rotanti è ancu i sistemi di buchi neri più cumplessi cù parechje oggetti.

U studiu hè statu publicatu in a rivista Physical Review Letters.

