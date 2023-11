Introducendu Sniffles: Una Soluzione rivoluzionaria per e malatie respiratorie superiori

Sicondu a ricerca realizata da Intrivo™, una sucietà di salute digitale è una sucietà madre di On/Go, ci sò più di un miliardo di casi signalati di friddi ogni annu in i Stati Uniti. u friddu è a gripe chì ponenu un pesu pesante à e famiglie, i medichi, i patroni è u guvernu. Per affruntà sta preoccupazione, On/Go ™, una piattaforma di tecnulugia di salute di punta, hà lanciatu Sniffles ™, un kit di medicazione innovativu direttu à u cunsumadore (D10C) cuncepitu per alleviare i sintomi associati à u friddu, a gripe è altre cundizione respiratorie superiore. . Ùn solu Sniffles offre un sollievu assequible, ma hà ancu scopu di minimizzà a diffusione di malatie è virus.

Sniffles hè una opzione di e-commerce è telehealth chì furnisce à l'utilizatori una soluzione cumpleta per dorme megliu, riduce a febbre, allevia a congestione, calme a gola pruriginosa, guarisce labbra secche è screpolate, rilassate è rinfurzà u sistema immune. Cù stu innovativu kit di medicazione per a cura di a casa, On/Go estende u so impegnu à mitigà e malatie respiratorie superiori, furnisce un rimediu accessibile per più di un miliardo di friddi riportati in i Stati Uniti ogni annu.

U kit Sniffles comprende imballaggi è materiali accuratamente scelti, allughjati in un casu cunvene cù zipper. Questi includenu cartoni di cartone per a prova COVID, scatula multi-sintomi è pastiglie, una borsa di foglia per sacchetti di tè, un tubu HDPE per tabulazioni immunitarie, un saccu di tissue LDPE, è cuntenituri di polipropilene per l'inalatore nasale è u balsamo per labbra. Per assicurà i più alti standard di qualità, On/Go collabora cù partenarii di fiducia in a produzzione di sti cumpunenti.

Per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori, On/Go hà realizatu ricerche è teste estensive per cuncepisce imballaggi chì combina l'ispirazione da i kit di primu aiuti cù a marca di l'imballaggio di test COVID-19 di Intrivo. U risultatu hè un pacchettu visualmente attraente è riutilizabile chì riflette l'ottimiżmu, a speranza è l'allegria di a marca. Inoltre, On/Go hà cuncepitu un fonti persunalizata chì incorpora una "L" unica in forma di nasu in u nome di a marca, rinforzendu u scopu di u kit di furnisce sollievu per e malatie respiratorie superiori.

Sniffles hè cuncepitu cù l'aderenza di u paziente è a facilità d'usu in mente. U kit include un codice QR intelligente di cunnessione profonda chì dirige l'utilizatori à una app dedicata, chì offre una sperienza di telemedicina scontata per incuragisce l'impegnu cuntinuatu. Cù Sniffles, i pazienti anu accessu à l'assistenza medica esperta 24 ore à 7, XNUMX ghjorni à traversu servizii di telemedicina integrati, chì sò cunnessi convenientemente cù CVS MinuteClinic per supportu in persona. Simplificendu u prucessu di teste è medicazione è furnisce un accessu faciule à una guida prufessiunale, Sniffles permette à l'individui di piglià u cuntrollu di a so salute da u cunfortu di a so propria casa.

Per assicurà a dispunibilità generalizata, Sniffles pò esse acquistatu attraversu diversi rivenditori di consegna rapida cum'è DoorDash, Amazon è Walmart.com. In alternativa, i clienti ponu acquistà direttamente attraversu l'app On/Go o u situ web Sniffles. Sniffles rapprisenta un passu significativu in avanti in a lotta di e malatie respiratorie superiori, offre un sollievu rapidu, efficiente è costu-efficace à l'individui chì cercanu una soluzione cumpleta à i so sintomi.

FAQ

1. Cumu Sniffles aiuta à alleviate i sintomi di e cundizioni respiratorii superiori?

Sniffles hè un kit di medicazione per a cura di a casa chì furnisce una gamma di medicazione essenziale, i dispositi di punta, è l'accessu à a telemedicina 24/7. Offre sollievu da i sintomi cum'è a congestione, a frebba, u mal di gola, labbra secche è più.

2. Puderaghju riceve un diagnosticu attraversu Sniffles ?

Iè, Sniffles offre una soluzione cumpleta chì permette à l'utilizatori di compie un diagnosticu in l'app On/Go. Questa valutazione hè poi rivista da u squadra medica On/Go, chì pò prescriva medicazione antivirale se ne necessariu.

3. Induve possu cumprà Sniffles ?

Sniffles hè dispunibule attraversu i rivenditori di consegna rapida cum'è DoorDash, Amazon è Walmart.com. Pò esse ancu acquistatu direttamente attraversu l'app On/Go o u situ web Sniffles.

4. Cumu funziona l'accessu di telehealth cù Sniffles?

Sniffles furnisce un accessu faciule à i servizii di telehealth 24/7 per l'assistenza medica esperta. Questi servizii sò integrati cù CVS MinuteClinic, chì permettenu à l'utilizatori di cunsultà cù i prufessiunali di a salute virtualmente o in persona per un supportu supplementu.