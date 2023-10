A NASA travaglia in permanenza in u sviluppu di missioni à a luna è à Marte, ma una sfida chì affruntà hè cumu sustene i membri di l'equipaggiu cù l'alimentariu durante i so longi sughjorni in u spaziu. Attualmente, l'astronauti di a Stazione Spaziale Internaziunale s'appoghjanu nantu à l'alimentu preimballatu chì hà bisognu di rifornimentu regulare è ùn pò micca furnisce una nutrizione ottima. Per affruntà stu prublema, i circadori anu investigatu a pussibilità di cultivà l'alimentu durante e missioni.

U primu passu in questa ricerca hè di identificà e piante ghjusti per pruvà. In u 2015, a NASA hà iniziatu un prughjettu chjamatu "Growing Beyond Earth" in cullaburazione cù u Giardinu Botanicu Fairchild in Miami. Stu prugramma implica centinaie di classi di scienza di u liceu è di u liceu in tutti i Stati Uniti chì crescenu diverse sementi in un habitat chì s'assumiglia à e cundizioni di a stazione spaziale. I sementi chì si sviluppanu in queste aule sò poi trasferiti in una camera in u Kennedy Space Center di a NASA per più teste. Se cuntinueghjanu à cultivà bè in questu ambientu di microgravità, sò mandati à a stazione spaziale per una valutazione ulteriore.

In più di a selezzione di e piante, a NASA hà pruvatu strutture chì puderanu accoglie giardini di microgravità. Una di queste facilità hè u Sistema di Produzzione di Verdura, cunnisciutu ancu Veggie. Hè una camera simplice è di bassa putenza capace di mantene finu à sei piante. I graneddi sò cultivati ​​​​in picculi "cuscini" di tela chì i membri di l'equipaggiu tendenu è acqua cù a manu, simili à a cura di un giardinu in a Terra. Questi giardini in u spaziu aiutanu i circadori à capisce cumu e piante crescenu è si adattanu in cundizioni di microgravità, è chì misure deve esse pigliatu per assicurà a so salute è a produtividade.

Sviluppendu a tecnulugia è e tecniche per cultivà l'alimentu in u spaziu, a NASA hà per scopu di riduce a fiducia in e missioni di rifornimentu regulare è furnisce l'astronauti cù alimenti freschi è nutritivi per periodi estesi di tempu. Questa ricerca ùn hè micca solu benefiziu per e future missioni à a luna è à Mars, ma hà ancu implicazioni per l'agricultura sustinibili quì nantu à a Terra.

Fonti: PHYS