Un novu studiu publicatu in Current Biology revela chì l'antichi antenati di crocodile, cunnisciuti cum'è crocodilomorfi, crescenu più lentamente cumparatu cù altri grandi rettili cum'è dinosauri. I circadori anu esaminatu a struttura interna di l'osse fossili di crocodylomorphs di 200 milioni d'anni truvati in Sudafrica è anu scupertu chì u so ritmu di crescita era simile à quellu di i so discendenti muderni. Questu sfida a credenza esistente chì a crescita lenta vistu in i crocodili viventi hè u risultatu di i so stili di vita sedentariu, semiaquatic.

U studiu hà ancu esaminatu i fossili di un antenatu di crocodilianu giganti di novu scupertu chì hà campatu 210 milioni d'anni fà. Sti fossili sò stati truvati in u paese di Qhemegha, Sudafrica. Studiendu e caratteristiche di sti ossi antichi, cum'è a crescita annuale è u tessulu di l'osse, i circadori anu determinatu chì a nova spezia hà crisciutu più lenta chè l'altri grandi rettili di u so tempu. Anu ancu scupertu chì sta strategia di crescita lenta persiste in tutta l'evoluzione di i crocodilomorfi, cù spezie più recenti chì rallentà a crescita ancu più.

Curiosamente, i circadori suggerenu chì a strategia di crescita lenta hà ghjucatu un rolu significativu in a sopravvivenza di i crocodilomorfi durante un avvenimentu di estinzione di massa à a fine di u Periudu Triassicu. Mentre chì i dinosauri sò pensati chì anu sopravvissutu à l'estinzione crescendu rapidamente, i crocodilomorfi più lenti anu sappiutu per sopravvive è prosperà dopu à l'avvenimentu. Sta sfarenza marcata in e strategie di crescita eventualmente hà purtatu à a divergenza di i crocodiliani è l'acelli, i so parenti viventi più vicinu.

Queste scuperte furnisce una visione di a storia evolutiva di i crocodiliani è mette in luce i fatturi chì anu furmatu i so tassi di crescita. Ulteriori ricerche in questu campu cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di cumu e diverse spezie si adattanu è evoluzione cù u tempu.

