I circadori di l'Università di Zurich anu fattu un avanzatu significativu in u campu di a superconductività arrangendu l'atomi unu à un tempu. Questa avanzata hà u putenziale di rivoluzionarà u sviluppu di i materiali è avanzà e tecnulugia di l'informatica quantistica.

Tradizionalmente, a topulugia naturali di l'atomi hà fattu sfida à creà novi effetti fisichi. In ogni casu, i scientisti di l'Università di Zurich anu cuncepitu cù successu superconductors arrangendu l'atomi individualmente, risultatu in a creazione di novi stati di a materia.

L'avvene di l'elettronica dipende da a scuperta di materiali unichi, è sta scuperta offre un potenziale promettente per l'innuvazione. Superendu e limitazioni di i materiali naturali, i circadori anu alluntanatu a strada per stati novi di a materia in l'elettronica futura è e tecnulugia di l'informatica.

A scuperta di novi materiali hè cruciale per u sviluppu di l'urdinatori futuri. Questa scuperta puderia avè implicazioni significativu per u disignu è a funziunalità di l'urdinatori. Da l'elettronica classica à l'informatica neuromorfica è l'informatica quantistica, a ricerca di novi effetti fisici hè una forza motrice daretu à questi avanzamenti.

In u so studiu publicatu in Nature Physics, i circadori di l'Università di Zurich, in cullaburazione cù i fisici di l'Istitutu Max Planck di Fisica di Microstruttura in Germania, presentanu un novu approcciu à a superconduttività. Creanu i materiali necessarii atomu per atomu.

Superconductors sò particularmente intriganti per via di a so resistenza elettrica zero à bassa temperatura. Sò usati in parechji computer quantum per e so interazzione eccezziunale cù i campi magnetichi. In ogni casu, solu un picculu numeru di stati superconduttori sò stati dimustrati cunclusivamenti in materiali. Cù sta scuperta, i circadori anu pussutu creà dui novi tipi di superconduttività.

Questa avanzata ùn solu cunfirma e predizioni teoriche di i fisici, ma apre ancu e pussibilità per spiegà novi stati di a materia è e so applicazioni in futuri computer quantistici.

