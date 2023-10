By

A missione Dawn di a NASA hà fattu una scuperta eccitante nantu à Ceres, l'ughjettu più grande in u cinturione di asteroidi. Molécule organiche cumplessi sò state truvate nantu à stu pianeta nanu, chì susciteghja dumande nantu à a so origine è ciò chì questu significa per l'abitabilità potenziale di Ceres.

L'origine di questi organici cumplessi hè sempre un tema di dibattitu. Qualchidunu crede ch'elli anu pussutu esse stati mandati à Ceres da una cometa o un altru impactatore riccu organicu, mentri àutri suggerenu chì anu pussutu esse furmatu nantu à u pianeta nanu stessu in presenza di acqua salata. Indipendentemente da a so origine, sti molécule sò stati affettati da i numerosi impatti chì anu cicatrisatu a superficia di Ceres.

Una nova ricerca presentata à a riunione GSA Connects 2023 di a Società Geologica di l'America hà messu in luce cumu questi impatti anu affettatu l'organiche di Ceres è ciò chì questu significa per determinà a so origine è valutà l'abitabilità di u pianeta nanu.

A ricerca, guidata da u scientist planetariu Terik Daly da u Laboratoriu di Fisica Applicata di Johns Hopkins, mostra chì i organici sò più diffusi di ciò chì si pensava prima è parenu resistenti à l'impatti cù e cundizioni simili à Ceres. Questu suggerisce chì a prisenza di organici nantu à Ceres pò esse più cumuni è anu sopravvivutu à a storia viulente di u pianeta nanu.

Per capisce megliu l'effetti di l'impatti nantu à l'organi di Ceres, u squadra di ricerca hà realizatu una seria di esperimenti in a NASA Ames Vertical Gun Range. Sti spirimenti riplicà e cundizioni di impattu tipica di Ceres, chì permette di paraguni diretti cù i dati culligati da a nave spaziale Dawn.

Inoltre, a squadra hà utilizatu una nova tecnica di analisi di dati chì combina dati da a camera Dawn è spettrometru di imaging. Questu li hà permessu di studià l'organichi in più dettagliu è acquistà insights in a so origine.

In generale, sta ricerca cuntribuisce à a nostra capiscitura di a prisenza di organici cumplessi nantu à Ceres è a so resilienza di fronte à l'impatti. Ulteriore esplorazione di stu pianeta nanu hè prevista per u futuru, cù a speranza di scopre più indizi nantu à a so abitabilità è u putenziale di a vita oltre a Terra.

Fonti:

- NASA (Amministrazione Naziunale di Aeronautica è Spaziu): https://www.nasa.gov/