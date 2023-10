Manure di vacca cum'è materia prima per a gassificazione di a biomassa: ottimizzazione di u prucessu

L'usu eccessivu di i combustibili fossili hà purtatu à a contaminazione ambientale globale, inducendu a necessità di trasfurmà versu fonti d'energia verdi, à pocu carboniu è sustinibili. L'energia di a biomassa, derivata da materiali organici pruduciuti da a fotosintesi, offre una alternativa pulita è rinnuvevule. L'allevamentu è l'avicultura, un tipu di biomassa, hà guadagnatu l'attenzione per via di a so dispunibilità abbundante è di a so suscettibilità menu à u clima è a variazioni staghjunali cumparatu cù altre fonti di biomassa.

L'usu efficiente di l'allevamentu è di u pollame cum'è materia prima di gasificazione pò mitigà significativamente a contaminazione ambientale causata da i combustibili fossili tradiziunali. A gassificazione hè un prucessu chimicu termale chì cunverta a biomassa in un carburante di gas, cunnisciutu cum'è syngas, attraversu e cundizioni di combustione incomplete à alta temperatura. Syngas, cumpostu principarmenti di CO2, CO, H2, CH4, è altri gasi, pò ièssiri usatu in parechji dispusitivi cunversione energia.

Per ottimisà u prucessu di gassificazione di u manure di vacca, i circadori di l'Università Agricola Henan anu sviluppatu un mudellu di gasificazione di biomassa cù u software Aspen Plus. Hanu evaluatu paràmetri cum'è a temperatura di gassificazione, u rapportu di vapore à biomassa, è a pressione per determinà u so impattu nantu à u rapportu H2 / CO è u valore di calore più bassu (LHV) di syngas.

I risultati di a simulazione anu dimustratu chì e temperature di gassificazione più elevate favurizanu l'aumentu di u cuntenutu H2 è CO, cù H2 culminatu à 800 ° C. L'aumentu di u vapore cum'è un agentu di gasificazione prumove a produzzione di H2 più altu. In ogni casu, un rapportu più altu di vapuri à biomassa hà avutu un effettu negativu nantu à CO è CH4, risultatu in una diminuzione di LHV. A pressione di gasificazione ottima hè stata trovata à 0.1 MPa.

Stu studiu furnisce insights preziosi in l'ottimisazione di u prucessu di gasificazione di u manure di vacca. U mudellu sviluppatu pò esse usatu per predichendu a cumpusizioni di syngas da altre materie prime di biomassa è pò cuntribuisce à più ricerche nantu à migliurà i prucessi di gasificazione di biomassa.

Source:

- Yajun Zhang et al, Modellazione numerica di a gassificazione di a biomassa usendu sterco di vacca cum'è materia prima, Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2023). DOI: 10.15302/J-FASE-2023500