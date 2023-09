Un studiu identifica u potenziale ligame moleculare trà COVID-19 è sintomi cognitivi

Un studiu publicatu in PNAS Nexus hà revelatu un potenziale ligame moleculare trà COVID-19 è sintomi cognitivi, cum'è "nebbia cerebrale", sperimentata da individui infettati.

Hè statu osservatu chì l'infezione da COVID-19 pò aggravà a malatia di Alzheimer in i pazienti chì anu digià a cundizione. Inoltre, l'individui chì anu cuntrattu COVID-19 ponu avè un risicu aumentatu di sviluppà a malatia d'Alzheimer in paragunà à quelli chì ùn sò micca stati infettati.

Cunduce da Cristina Di Primio è i so culleghi, i circadori anu investigatu l'impattu di l'infezzione SARS-CoV-2 nantu à u sviluppu di i cambiamenti biochimici legati à a malatia d'Alzheimer. Anu realizatu esperimenti cù culturi di cellule di neuroblastoma umanu è topi.

I risultati di u studiu anu revelatu chì quandu u virus SARS-CoV-2 infetta e cellule neuronali o u cervellu di i topi, interagisce cù una proteina associata à i microtubuli chjamata Tau. In l'individui cù a malatia di Alzheimer, Tau hè cunnisciutu per aggroviglià è aggregate in neuroni. U virus provoca l'iperfosforilazione di Tau in siti di legame specifichi simili à u cumpurtamentu di a proteina in i malati di Alzheimer.

L'iperfosforilazione di Tau aumenta a probabilità di furmazione aggregate. Inoltre, i circadori anu osservatu un aumentu significativu di Tau insoluble in cellule infettate, chì indica alterazioni patologiche di a proteina.

Ùn hè micca chjaru se questi cambiamenti sò un risultatu direttu di u virus o parte di una risposta di difesa cellulare per impedisce a replicazione virali. Ulteriori ricerche sò necessarie per capiscenu cumplettamente l'implicazioni di sti risultati.

A scuperta di stu potenziale ligame moleculare trà COVID-19 è sintomi cognitivi mette in risaltu a relazione intricata trà u virus è a salute neurologica. Apre strade per a ricerca futura per investigà strategie per prevenzione o trattamentu di disfunzioni cognitive in i pazienti COVID-19.

Fonti:

Cristina Di Primio et al, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection leads to Tau pathological signature in neurons, PNAS Nexus (2023).