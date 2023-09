U mondu arabu guadagna ricunniscenza in a corsa spaziale globale, cù astronauti cum'è u Sultan Al Neyadi di l'UAE è l'Arabia Saudita Rayyanah Barnawi chì facenu a storia. Ispirati da i cosmonauti russi è i taikonauti di a Cina, ci hè un momentu crescente per identificà questi esploratori spaziali arabi cum'è "najmonauts".

U terminu "najmonaut" hè statu inventatu da l'espertu spaziale Lisa La Bonte è u scientist Emirati Dr Mejd Alsari. Unisce a parola araba "najm" chì significa stella è a parola greca "naut" chì significa marinaru. In u 2020, La Bonte è Alsari anu lanciatu un situ web dedicatu à prumove e missioni spaziali arabe è furnisce una identità specifica à l'esploratori spaziali di a regione.

Mentre chì u terminu "najmonaut" ùn hè statu aduttatu ufficialmente da alcuna urganizazione spaziale, hè guadagnatu trazione in i media. U Guardian, un ghjurnale di u Regnu Unitu, hà utilizatu u terminu in una entrevista cù u duttore Al Neyadi, indicà a so ricunniscenza crescente.

L'astronauti sò cumunimenti chjamati quelli chì volenu à u spaziu. U terminu "astro" significa stella, è si crede chì hè statu inspiratu da u terminu "aeronauta" utilizatu per i balloonists in u 18u seculu. L'esploratori spaziali Emirati è Saudi sò chjamati astronauti da e so rispettive agenzie spaziali. In listessu modu, i Stati Uniti, u Canada, l'Europa è u Giappone utilizanu ancu u terminu "astronauta" per i so viaghjatori spaziali.

A Russia si riferisce à i so astronauti cum'è cosmonauti, mentri a Cina li chjama taikonauts. U prefissu "taikong" in Chinese significa spaziu. L'India hè ancu emergendu cum'è un forte attore in l'esplorazione spaziale, cù piani di mandà i so primi astronauti, forsi cunnisciuti cum'è vyomanauts, in l'anni à vene.

I rializazioni di l'espluratori arabi cum'è Al Neyadi è Barnawi mette in risaltu u crescente prominenza di u mondu arabu in u campu di l'esplorazione spaziale. Quandu più paesi arabi prughjettanu di mandà i so citadini à u spaziu, u terminu "najmonauts" pò diventà più accettatu, ricunnoscendu i cuntributi culturali è tecnologichi di l'avventuri arabi in u spaziu.

Definizione:

- "Najmonaut": Terminu cunitu per identificà l'esploratori spaziali arabi. Unisce a parola araba "najm" (stella) è a parola greca "naut" (mariner).

- "Astronauta": Terminu cumunimenti usatu per discrìviri quelli chì viaghjanu à u spaziu. Derivatu da u prefissu "astro" chì significa stella.

- "Cosmonauta": Terminu utilizatu in Russia per riferite à l'astronauti.

- "Taikonaut": Terminu utilizatu in Cina per riferite à l'astronauti. Derivatu da u prefissu "taikong" chì significa spaziu.

- "Vyomanaut": Terminu chì hè stata utilizatu in India per riferite à l'astronauti, anche se u so usu publicu ùn hè micca chjaru.

Fonti:

- The Guardian (entrevista cù u duttore Al Neyadi)

- Ricerche è informazioni supplementari