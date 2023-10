I scientisti planetarii sò longu affascinati da Nettuno, u pianeta più esterno di u nostru sistema sulari, ma per via di a so distanza estrema, l'inviu di una nave spaziale in orbita o sbarcà nantu à Nettunu hà dimustratu chì hè una sfida significativa. Tuttavia, un gruppu di circadori hà prupostu una nova idea radicali per una futura missione à Nettunu chì implica l'usu di l'atmosfera sottile di Tritone, a luna più grande di Nettuno.

In un documentu recente, i circadori anu evidenziatu u successu cumpletu di u Testu di Volu di l'orbita Low-Earth di a NASA di un Decelerator Inflatable (LOFTID) in 2022. Anu prupostu d'utilizà un apparatu simili à LOFTID, chjamatu aeroshell, per rallentà una nave spaziale quandu si avvicina. Tritone. Malgradu chì l'atmosfera di Triton hà menu di 1/70,000 XNUMX a pressione di l'aria di l'atmosfera di a Terra, i circadori anu truvatu chì puderia ancu furnisce abbastanza decelerazione per permette à a nave spaziale di entre in una orbita catturata intornu à Nettuno.

Per ottene questu, l'orbiter averia bisognu di falà finu à 6 miles (10 chilometri) sopra a superficia di Triton. A cuntrariu di l'altri idee di missione, a mancanza di Triton di catene di muntagne significativu riduce u risicu di una collisione catastròfica. I circadori stimanu chì utilizendu a tecnica di l'aeroshell, una missione à Nettunu puderia esse cumpletata in quantu à 15 anni, significativamente più corta di i cuncetti di missione attuale.

Inoltre, sta missione pruposta furnisce l'uppurtunità di studià Triton, chì hè cunsideratu unu di l'uggetti più peculiari in u sistema solare. Cridutu per esse un ughjettu catturatu di u Cinturinu di Kuiper, avè una vista da vicinu di Triton da uni pochi di chilometri sopra a so superficia renderebbe preziosi insights scientifichi.

Mentre chì una missione di ritornu à Nettunu presenta numerosi sfide per via di a so distanza immensa, sta pruposta innovativa offre una soluzione promettente. Sfruttendu l'atmosfera di Tritone, i scientisti puderanu superà alcuni di l'ostaculi implicati per ghjunghje è orbita l'enigmaticu pianeta. Ulteriori ricerche è avanzamenti tecnologichi seranu necessarii per trasfurmà sta pruposta in realità.

Definizione:

1. LOFTID - Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator, un prugramma NASA cuncepitu per sviluppà un scudo inflatable per prutege a nave spaziale durante a discesa atmosferica.

2. Aeroshell - Una cunchiglia protettiva o scudo utilizata durante l'entrata atmosferica per riduce a velocità di una nave spaziale è prutegge da u calore estremu.

3. Cintura di Kuiper - Una regione di u sistema solare oltre Nettuno, chì cuntenenu numerosi corpi ghiacciati chjuchi è cunzidiratu un restu di u sistema solare iniziale.

Fonte: L'articulu fonte ùn furnisce micca un URL specificu.