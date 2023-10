Novi Strumenti per l'Astronauti: Esplora e Sfide è l'Innuvazioni Spacewalk

Dui cosmonauti audaci si sò imbarcati in una camminata spaziale fora di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) u marcuri 25 d'ottobre, scontru una affascinante fuga di refrigerante chì era stata osservata prima di u mese. Oleg Kononenko è Nikolai Chub, tramindui di l'agenzia spaziale russa Roscosmos, si lanciano ansiosamente in a so attività extravehicular (EVA) cù a missione di documentà è isolà a fuga di refrigerante da u radiatore.

Duranti a camminata spaziale, Kononenko hà osservatu attentamente l'ammoniaca cumulata, chì avia furmatu un "blob" o "goccia" crescente. Questa vista unica hà purtatu à a contaminazione di unu di i so tethers, chì duvia esse assicuratu in un saccu è lasciatu fora di a stazione spaziale. I cosmonauti, preparati per ogni scontru potenziale cù u refrigerante tossicu, pulitavanu diligentemente i so vestiti spaziali è l'arnesi per assicurà chì nisuna traccia di l'ammonia hà tornatu in a stazione.

Mentre documentava u radiatore, Kononenko hà scupertu una vista stupente: numerosi buchi uniformi nantu à a superficia di i pannelli. Intrigatu, hà mandatu via radio i cuntrolli di u volu à u cuntrollu di a missione di Mosca, descrivendu cum'è chì anu "bordi assai uniformi, cum'è si sò stati perforati". A distribuzione caòtica di questi buchi aghjunghje à u misteru chì circundava stu incidente.

L'ammonia residuale chì si filtrava quandu i valvuli eranu chjusi si crede chì hà cuntribuitu à a furmazione di u "blob". L'ingegneri russi analizzaranu currettamente e dati raccolti da i cosmonauti per determinà a causa di a fuga è sviluppà soluzioni per u futuru mantenimentu di u radiatore.

Inoltre, durante questa camminata spaziale, Kononenko è Chub installanu cun successu un sistema di cumunicazione radar sinteticu nantu à u modulu di laboratoriu multipurpose Nauka. Stu novu sistema hà da ghjucà un rolu cruciale in u monitoraghju di l'ambiente di a Terra. Anu ancu liberatu un picculu nanosatellite in forma di cubi, cuncepitu per pruvà a tecnulugia di vele solari. Mentre chì l'ale solare ùn si estendeu micca cum'è previstu, a missione hà pruvatu cù successu u mecanismu di implementazione.

Questa esaltante camminata spaziale di 7 ore è 41 minuti s'hè conclusa cù a chjusa di u trattu à l'airlock di u modulu Poisk. In totale, hà marcatu a prima caminata spaziale di Chub è l'impressionante sesta di Kononenko, purtendu u so tempu cumulativu di caminata spaziale à un impressionante 41 ore è 43 minuti.

Fonti: NASA TV, Agenzia Spaziale Federale Russa (Roscosmos)