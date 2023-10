U più anticu è u più distante di a radio rapida rilevata, spinghje i limiti di a nostra capiscitura di l'Universu

By

In una scuperta rivoluzionaria, i scientisti di l'Università Macquarie è l'Università di Tecnulugia di Swinburne anu identificatu u più anticu è u più distante di a radio burst (FRB) mai rilevata. Publicatu in a rivista Science, u studiu dimustra chì i FRB furniscenu un modu per studià a materia intergalattica è espansione a nostra cunniscenza di l'universu.

U burst radio, designatu FRB 20220610A, hè statu captu da u radiotelescopiu ASKAP u 10 di ghjugnu 2022. U burst hè urigginatu da un avvenimentu còsmicu chì liberava una quantità incredibile di energia in menu di un secondu, equivalenti à l'emissioni totali di u Sun. più di 30 anni.

Utilizendu a gamma di piatti di ASKAP, i circadori anu sappiutu identificà u locu precisu di u burst radio. Dopu anu utilizatu l'ESO Very Large Telescope (VLT) in Cile per circà a galassia fonte, chì s'hè rivelata più vechja è più luntanu da qualsiasi altru FRB scupertu prima.

Questa scuperta sustene e teorie esistenti nantu à l'urìgine di FRBs, cum'è u burst urigginatu da una cullizzioni di galaxie fusione. Mette in risaltu ancu e limitazioni di a tecnulugia di telescopiu attuale, postu chì simu solu capaci di osservà è di localizà FRB in circa ottu miliardi d'anni in u passatu.

U studiu cunfirma ancu a rilazioni Macquart, inizialmente pruposta da l'astrònomu australianu Jean-Pierre 'J-P' Macquart, chì suggerisce chì u più luntanu un burst radiu veloce hè, u gasu più diffusu revela trà galaxie. Sta relazione vale ancu per FRB oltre a mità di l'Universu cunnisciutu.

Finu a data, circa 50 FRB sò stati situati precisamente, cù quasi a mità di elli identificati cù ASKAP. I circadori crèdenu chì ci hè un putenziale per scopre millaie di più di sti fenomeni còsmici, cumpresi quelli in lochi più distanti.

Mentre chì a causa esatta di FRB resta scunnisciutu, stu studiu enfatiza chì sti scontri sò avvenimenti cumuni in u cosmos. Anu furnisce infurmazioni preziose per a rilevazione di a materia trà e galassie è per prumove a nostra cunniscenza di a struttura di l'Universu.

ASKAP hè attualmente u telescopiu radio di punta per a rilevazione è a localizazione di FRB. I futuri telescopi SKA internaziunali, attualmente in custruzzione in l'Australia Occidentale è l'Africa Sudafrica, sò previsti di superà e capacità di ASKAP, chì permettenu à l'astrònomu di identificà FRB ancu più antichi è distanti.

In generale, sta scuperta rivoluzionaria spinge i limiti di a nostra cunniscenza di l'Universu è riafferma l'impurtanza di l'esplosioni di radiu veloci in unraveling i misteri di u cosmo.

Fonti: Science, Macquarie University, ESO/M. Cornmesser