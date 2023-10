Les jeunes étoiles de mer à couronne d'épines peuvent résister aux vagues de chaleur, ce qui représente une plus grande menace pour les récifs coralliens

Ricerche recenti realizate da i biologi marini di l'Università di Sydney anu sbulicatu a resistenza di e stelle marine di a corona di spine juvenile à l'onda di calore, suscitando preoccupazioni per l'esacerbazione potenziale di i danni di i coralli causati da u cambiamentu climaticu. E stelle marine di corona di spine sò native di a Grande Barriera Corallina è sò cunnisciute per esse unu di i predatori più significativi di coralli. U dannu chì causanu hè sicondu solu à i cicloni è l'avvenimenti di bleaching in quantu à a mortalità di coralli.

U studiu, guidatu da u prufessore Maria Byrne è publicatu in a rivista Global Change Biology, hà revelatu chì e stelle marine juvenile di corona di spine sò capaci di tollerà alti livelli di calore chì sò letali à u corallo. Questa resilienza li permette di sopravvive à l'onda di calore è di cuntinuà u so ciculu di vita cum'è predatori carnivori chì si alimentanu di coralli di novu ricresce.

I scuperti indicanu chì ancu s'è a pupulazione adulta di stella di mare di corona di spine diminuisce per via di u riscaldamentu di l'oceanu guidatu da u cambiamentu climaticu, a ghjovana stella di mare erbivora pò aspittà cù pacienza chì e cundizioni ghjuste per crescate in predatori di coralli. Questu puderia guidà à un resurgimentu di a pupulazione di predatori è più danni à i coralli.

U cambiamentu climaticu hè digià pruvucannu u bleaching coralli è a morte quandu a temperatura di l'acqua cresce da 1-3 gradi Celsius. U studiu hà scupertu chì a stella di mare di corona di spine juvenile pò tollerà trè volte l'intensità di u calore chì provoca u bleaching coralli. Questa capacità, accumpagnata da a so preferenza per l'abitati di rubble generati da u bleaching coralli è a mortalità, permette à i so numeri di cresce gradualmente cù u tempu.

I circadori anu ancu identificatu fatturi chì cuntribuiscenu à a sopravvivenza di e stelle marine di a corona di spine juvenile in cundizioni di calore. A so piccula dimensione riduce i so bisogni fisiologichi, è a so capacità di nutriscia di una varietà di fonti alimentari, cumprese l'alga corallina, aumenta a so resilienza.

Sicondu u coautore di u studiu, Matt Clements, i risultati mettenu in risaltu u rolu potenziale di a mortalità di coralli indotta da u bleaching in cuntribuisce à l'epidemie di stelle marine di corona di spine. A perdita di predaturi naturali è l'accumulazione di nutrienti in l'acqua ghjucanu ancu un rolu in l'aggravazione di l'impattu di u cambiamentu climaticu nantu à i coralli.

Ulteriori ricerche sò necessarie per capiscenu l'implicazioni di sti scuperti per l'ecosistema marini è a cunservazione di e scogliere di corallo.

didáctica:

"Stadi d'attesa di i giovani, a corona di spine, e stelle di mare sò resistenti in cundizioni di l'onda di calore chì imbianca è uccide i coralli" da Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912