Un studiu recente realizatu da u studiente graduatu Sofia Ferreira da l'Università di Hawaiʻi à Hilo, in cullaburazione cù scientisti marini, mette in risaltu l'impurtanza di a dimensione è a forma di a colonia di coralli in a determinazione di a cumplessità è a salute di l'ecosistema marini. U studiu, publicatu in a rivista Nature, hà focu annantu à predichendu cumu i scoglii di coralli in Guam influenzanu a cumplessità di l'habitat.

I coralli sò l'architetti di a natura, cuncependu diversi abitati è rifugi per e spezie marine. A squadra di Ferreira hà utilizatu camere subacquee d'alta tecnulugia è tecniche di fotogrammetria 3D per cartografia 208 siti di scogliera di corallo chì circundanu Guam. Hanu evaluatu individualmente più di 12,000 XNUMX coralli, catturà a so dimensione è a forma di crescita.

U studiu hà truvatu chì ogni curva è angulu di una culunia di coralli ghjucanu un rolu cruciale in u sustegnu di una larga gamma di spezie marine. I circadori anu cunclusu chì a dimensione è a morfologia di a culunia di coralli sò forti predittori di a cumplessità di l'habitat in i scoglii di Guam è duveranu esse incorporati in i prugrammi di monitoraghju di u corallo.

I scoglii coralli sò affruntati à minacce crescente da i stressors lucali è glubale. Capisce u funziunamentu internu di questi ecosistemi hè cruciale per a so preservazione. Ferreira spera chì e so scuperte offrenu speranza è furnisce insights per a futura ricerca nantu à l'impattu di l'abitati di scogliera fluttuanti nantu à l'organisimi associati à u scogliu sottu u cambiamentu climaticu.

Stu studiu cuntribuisce à a nostra capiscitura di a relazione intricata trà e caratteristiche di a colonia di coralli è a cumplessità di l'ecosistema marinu. Per sapè cumu e culunie di coralli formanu u so habitat circundante, i circadori ponu sviluppà strategie di conservazione più efficaci per prutege questi ecosistemi vitali.

