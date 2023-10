Tutti i Quattru Motori RS-25 Installati nantu à u Stage Core Artemis 2 di a NASA

U prugramma Artemis di a NASA, chì hà u scopu di rinvià l'astronauti à a Luna, hà righjuntu un passu impurtante cù l'installazione di tutti i quattru mutori RS-25 nantu à Core Stage-2 per l'usu in a missione Artemis 2. I mutori sò stati affissati cù successu à u sistema di propulsione è avionica, chì marcanu un passu maiò in u prugramma. U palcuscenicu core, chì si trova à 212 piedi, presenta dui grandi tanki di propellente liquidu è i quattru mutori RS-25.

U prucessu di stallazione hà cuminciatu à principiu di sittembri, cù u mutore finali chì hè stallatu u 20 di settembre. A NASA hà dichjaratu chì a securità è l'attrezzatura di tutti i quattru motori à u palcuscenicu hè un prucessu chì richiede tempu chì implica a fissazione di diversi cumpunenti è a realizazione di teste è checkouts per assicurà un modu adattatu. prestazione.

Ancu s'ellu hè statu fattu u prugressu in Core Stage-2, un prublema di saldatura in u Michoud Assembly Facility hà rallentatu temporaneamente u travagliu nantu à Core Stage-3, chì hè cruciale per a missione Artemis 3. Tuttavia, a NASA hè ottimista chì una risoluzione serà truvata. Core Stage-2 hè previstu per esse cumpletu più tardi questu annu, mentre chì Core Stage-3 hè prevista per a fine di u 2024 o principiu di u 2025.

In più di l'installazione di u mutore, i mutori RS-25 rinnuvati anu sottumessu a so prova di certificazione inaugurale. I mutori sò stati pruvati per 550 seconde, superendu a durata necessaria da 50 seconde. Questa prova hè a prima di 12 teste previste finu à u 2024, è hà da scopu di valutà l'efficacità di novi cumpunenti di u mutore.

Malgradu u prugressu, u prugramma Artemis di a NASA hà affruntatu critichi per a so sustenibilità è i costi elevati. U rachettu SLS Moon cumplettamente dispensabile, utilizatu in u prugramma, hè statu cunsideratu inaccessibile da l'ispettore generale. Tuttavia, a NASA ferma impegnata in u prugramma è travaglia per affruntà e sfide finanziarie.

