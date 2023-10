Questu articulu discute l'impurtanza di determinà i paràmetri fundamentali di e stelle è presenta un analisi spettroscopicu detallatu di a stella di Barnard. A capiscitura di sti parametri hè impurtante in parechji spazii di l'astrofisica, da studià l'evoluzione di a galassia à acquistà insights in a struttura interna di l'exoplanets.

L'analisi hè basatu annantu à un spettru infrarossu vicinu (NIR) di alta qualità di a stella di Barnard, pigliatu cù CFHT / SPIRou, chì hà un rapportu signale-à-rumore di più di 2500 in a banda H. Stu spettru hè paragunatu à i mudelli di l'atmosfera stellare PHOENIX-ACES. Curiosamente, mentri u spettru osservatu cuntene millaie di linii, ci sò numerosi linii prisenti in u mudellu chì ùn sò micca vistu in i dati osservati, è vice versa.

Diversi fattori, cum'è a discordanza di continuum, a contaminazione senza risolta, è e linee spettrali spostate da e so lunghezze d'onda previste, sò identificate cum'è fonti potenziali di bias per a determinazione di l'abbundanza. Per superà queste sfide, l'autori identificanu una breve lista di uni pochi di centinaie di linee affidabili da e più di 10,000 linee osservate in u NIR chì ponu esse aduprate per a spettroscopia chimica.

Un novu metudu per a determinazione di a temperatura efficace è a metallicità generale di nane M à rotazione lenta hè presentata in stu studiu. Invece di utilizà metudi di adattazione spettrali in massa, stu novu approcciu utilizza parechji gruppi di linee. Utilizendu stu metudu, a temperatura effittiva di a stella di Barnard hè determinata à esse circa 3231 K. Stu risultatu hè coherente cù u valore ottenutu da u metudu interferometricu.

U studiu furnisce ancu misure di abbundanza di 15 elementi diffirenti per a stella di Barnard, cumprese quattru elementi (K, O, Y, Th) chì ùn sò mai stati rappurtati prima per questa stella. I scuperti mettenu in risaltu l'impurtanza di migliurà i mudelli di l'atmosfera attuale per aduprà cumplettamente a spettroscopia NIR per capiscenu e proprietà è a cumpusizioni di stelle cum'è a stella di Barnard.

Fonti: astro-ph.EP