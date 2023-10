A nova strumenta di editazione genetica basata in CRISPR prumette per trattà i disordini genetichi

I ricercatori di l'Università di Tokyo anu sviluppatu un novu strumentu di editazione di geni chì puderia rivoluzionari i trattamenti per i disordini genetichi. L'uttellu hè una versione mudificata di l'enzima AsCas12f, chì hè solu un terzu di a dimensione di l'enzima Cas9 cumunimenti utilizata. Questa dimensione più chjuca permette una consegna più efficiente di l'enzima in e cellule, potenzialmente migliurà l'efficacità di a terapia genica.

Per rinfurzà a capacità di edizione di l'enzima AsCas12f, u squadra di ricerca hà creatu mutazioni è ingegneriate varianti di l'enzima cù l'attività. Queste varianti anu dimustratu 10 volte più capacità di edizione chì l'enzima originale. L'ingenieria AsCas12f hè stata pruvata in topi è mostra prumessa per sviluppà trattamenti più efficaci per i pazienti cù disordini genetichi.

I circadori anu publicatu i so scuperti in a rivista Cell, induve anu cunclusu chì e varianti AsCas12f ingegneriate puderanu serve cum'è una piattaforma minima di edizione di genoma per a terapia genica in vivo. A dimensione compatta di l'enzima AsCas12f face un candidatu attraente per a consegna via virus adeno-associati (AAV), chì sò comunmente usati cum'è trasportatori di materiale geneticu in a terapia genica. A dimensione più chjuca permette un imballamentu più efficiente di l'enzima in vettori AAV.

A squadra hà utilizatu una cumminazione di analisi strutturale è metudi di scansione mutazionale profonda per identificà mutazioni chì aumenteranu l'efficacità di l'enzima in e cellule umane. Dopu anu utilizatu a microscopia elettronica criogenica per analizà a struttura di AsCas12f è ingegneria a nova versione di l'enzima cù capacità di edizione rinfurzata.

I circadori anu ancu nutatu a pussibilità di usà a modellazione computazionale o l'apprendimentu di macchina in studii futuri per identificà ancu megliu cumminazzioni di mutazioni per più migliure. Cridenu chì questu approcciu puderia esse appiicatu à l'altri enzimi Cas, putenzialmente purtendu à u sviluppu di enzimi di editazione di genomu capaci di targeting una larga gamma di geni.

In generale, sta nova strumentu di edizione genetica basata in CRISPR hà u putenziale di avanzà significativamente u campu di a terapia genica è di migliurà l'opzioni di trattamentu per i pazienti cun disordini genetichi.

Fonti:

- Cell: "Un strumentu di editazione di genoma compactu basatu in AsCas12f derivatu da scansione mutazionale profonda è analisi strutturale"

- Fonte di l'Image: Hino et al. 2023 (micca inclusu)