In un studiu recente publicatu in Proceedings of the National Academy of Sciences, circadori di l'Università McGill anu scupertu un mudellu affascinante in e cellule umane chì pare seguità una simetria matematica consistente in tuttu l'organisimu. U studiu palesa una relazione inversa trà a dimensione di e cellule è u conte, chì suggerenu un scambiu trà sti variàbili.

A dimensione è u numeru di e cellule ghjucanu un rolu cruciale in a crescita è a funzione di u corpu umanu. Tuttavia, finu à avà, nisun studiu cumpletu hà esaminatu a relazione trà questi fatturi in tuttu l'organisimu umanu. Per cumpensà sta lacuna, u squadra di ricerca hà compilatu dati da più di 1,500 fonti publicate per creà un set di dati detallatu di a dimensione di e cellule è cuntà i principali tipi di cellule.

I risultati di u studiu mostranu chì, cum'è a dimensione di a cellula aumenta, u numeru di e cellule diminuite, è vice versa. Questu significa chì e cellule in una classe di dimensione data cuntribuiscenu ugualmente à a biomassa cellulare totale di u corpu. A relazione trà a dimensione di e cellule è u conte hè vera in diversi tipi di cellule è classi di dimensioni, chì indicanu un mudellu coherente di l'omeostasi.

I circadori stimanu chì un omu hà circa 36 trilioni di cellule in u so corpu, mentre chì e femine anu circa 28 trilioni di cellule, è un zitellu di deci anni hà circa 17 trilioni di cellule. A distribuzione di a biomassa cellulosa hè duminata da i musculi è i cilesti di grassu, mentre chì i globuli rossi, i platelets è i globuli bianchi anu una influenza significativa in i cunti di e cellule.

Curiosamente, ogni tipu di cellula mantene un intervallu di dimensioni caratteristiche chì ferma uniforme in tuttu u sviluppu di l'individuu. Stu mudellu hè coherente in tutte e spezie di mammiferi, suggerendu un principiu fundamentale di a biologia cellulare.

In generale, sta ricerca mette in luce a relazione intricata trà a dimensione di e cellule è u conte in u corpu umanu. I scuperti furniscenu insights preziosi in u sviluppu è u funziunamentu di e cellule, aprendu novi strade per più esplorazione in u campu di a biologia.

