I cometi sò ogetti celesti chì catturanu a nostra imaginazione cù e so strisce brillanti in u celu è a so longa coda. Ma avete mai dumandatu ciò chì i cometi sò fatti è da induve venenu ?

I cometi sò in realtà resti di a furmazione di u nostru sistema solare circa 4.5 miliardi d'anni fà. A maiò parte di u gasu, a polvera, a roccia è u metallu sò finite in u sole è i pianeti, ma ciò chì ùn era micca catturatu formava cometi è asteroidi.

I cometi sò spessu referiti cum'è "bolle di neve sporche" o "bolle di terra ghiacciata" perchè sò grumi di roccia, polvera, ghiaccio è gasi congelati è molécule. U nucleu di una cometa hè u core custituitu da sti materiali.

Circundendu u nucleu hè una capa di ghiacciu fluffy, simili à un conu di neve, è una crosta cristallina densa. A crosta si forma quandu a cometa s'avvicina à u Sole è i so strati esterni si riscaldanu. Cù u so fora croccante è l'internu fluffy, i cometi sò stati paragunati à u ghjacciu frittu.

A maiò parte di i cometi sò solu uni pochi chilometri di larghezza, cù a più grande cometa cunnisciuta hè di circa 85 chilometri di larghezza. Sò relativamente chjuchi è scuri, facenu visibili solu quandu si avvicinanu à u sole.

Quandu una cometa s'avvicina à u Sole, si scalda è subisce un prucessu chjamatu sublimazione. Questu hè quandu i gasi congelati è e molécule nantu à a superficia di a cometa cambianu direttamente da un solidu à un gasu. U gasu liberatu è u polu formanu un nuvulu intornu à a cometa chjamata coma.

U coma interagisce cù u Sole per creà duie code. A cuda ionica hè custituita di gasu è pare di culore blu. A cuda di polvera hè formata da particelle di polvera liberate durante a sublimazione è riflette a luce di u sole, dendu a cuda una forma curva.

I cometi anu orbite altamente eccentriche, vale à dì chì anu ovali allungati cù trajettori estremi chì li portanu sia vicinu sia luntanu da u sole. Passanu a maiò parte di u so tempu in regioni luntani di u sistema solare, movendu lentamente attraversu i rigioni esterni.

Parechje cometi sò creduti chì sò urigginati da u nuvulu di Oort, una cunchiglia tonda di picculi corpi di u sistema solare chì circundanu u nostru sistema solare. Les cometes du nuage d'Oort ont des périodes orbitales longues de plus de 200 ans et sont appelées cometes à longue période.

I cometi di brevi periodi, invece, anu periodi orbitali di menu di 200 anni. Certi cometi di brevi periodi venenu da u Cinturinu di Kuiper, un cinturione d'asteroidi oltre Nettuno. Ci sò ancu i cometi di a famiglia di Jupiter chì anu periodi orbitali di menu di 20 anni è ghjunghjenu solu finu à l'orbita di Jupiter.

I cometi passanu un tempu relativamente pocu in u sistema solare internu, splendendu quandu si avvicinanu à u sole prima di sparisce è di vultà in u sistema solare esterno.

I cometi cuntinueghjanu à captivà a nostra curiosità è offrenu insights in l'urighjini di u nostru sistema solare.

