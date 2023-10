Una cometa colossale, trè volte più grande di u Monti Everest, si dirige versu a Terra. Cunnisciutu cum'è 12P/Pons-Brooks, stu enormu ughjettu celeste hà un diametru stimatu di 18.6 miles. U nucleu di a cometa cuntene criomagma, una mistura di ghiaccio, polvera è gas. Ricertamenti, a cometa hà splutatu per a seconda volta in quattru mesi, ripigliendu e so caratteristiche distintive "cornute".

L'esplosione si faci quandu a radiazione solare impacta l'internu di a cometa, pruvucannu un aumentu di pressione è induce una splusione. I cuntenuti friddi di a cometa sò poi espulsati in u spaziu attraversu fissuri in u nucleu, creendu l'apparenza di cornu. Richard Miles da l'Associazione Astronomica Britannica (BAA) specula chì a forma peculiar di i venti criovulcanici, cumminati cù blocchi, porta à l'espulsione di materiale in un mudellu di flussu unicu.

Curiosamente, 12P hè trà i pochi cometi cunnisciuti per pussede vulcani di ghiaccio attivi. U BAA hè stata attentamente monitorizatu u cometa è hà detecatu a seconda splutazioni in uttrovi 5. A luminosità aumentata osservata durante questa splutazioni hè stata duvuta à u lume supplementu chì riflette u coma dilatatu, u gasu è a nuvola di polvera chì circundava u nucleu. L'imaghjini di l'esplosione sò stati catturati cù u telescopiu Faulkes di 2.0 m à u Nordu nantu à l'isula hawaiana di Maui da Jose Manuel Pérez Redondo.

Malgradu a so trajectoria attuale versu a Terra, l'avvicinamentu più vicinu di 12P/Pons-Brooks ùn hè micca aspittatu finu à u 21 d'aprile di u 2024. Se visibile à l'occhiu nudu, serà una occasione impurtante per l'astrònomu. In ogni casu, serà più di un seculu prima chì a cometa torna in a nostra vicinanza, cù u prossimu ritornu previstu in 2095. Fortunatamente, serà à una distanza sicura di 232 milioni di km da a Terra.

Questa cometa hè stata cunnisciuta da i scientisti dapoi qualchì tempu. Hè statu scupertu prima da Jean-Louis Pons u 12 di lugliu di u 1812, è più tardi ritrovatu indipindentamente da William Robert Brooks in u 1883. Hè per quessa hè chjamatu 12P/Pons-Brooks. L'eruzione di lugliu hè stata a prima in 69 anni per 12P, cù u coma espansione 7,000 volte più largu di u nucleu.

A dimensione di u coma durante l'esplosione recente resta incerta, ma u BBA informa chì era duie volte più intensu chì a precedente in l'estiu. Mentre i scientisti cuntinueghjanu à studià sta cometa massiva, u so viaghju versu a Terra presenta un affascinante avvenimentu celeste chì l'astrònomu anticipanu ansiosamente.

Definizione:

- Criomagma : una mistura di ghiaccio, polvera è gas chì si trova in i cometi.

– Nucleu : U core solidu di una cometa.

– Coma : U nuvulu di gasu è polvera chì circundava u nucleu di una cometa.

Fonti:

- L'Associazione Astronomica Britannica (BAA)

- LiveScience