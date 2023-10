- A Cometa 2/P Encke è i meteori Tauridi "truccheranu" o "tratteranu" l'osservatori questu annu?

Uttrovi è nuvembre sò grandi mesi per l'osservazione di meteoriti, è u 2023 ùn hè micca eccezzioni. Quist'annu, ci hè un mutivu speciale per esse vigilante cum'è Comet 2P Encke, a surgente di u Nuvembre Taurid Fireballs, righjunghji u periheliu u 22 d'ottobre. Sfortunatamente, l'apparizione di u cometa di questu annu ùn hè micca favurevule per l'osservatori di a Terra. Serà bassu in u celu di l'alba, solu quattru gradi da u Sun quand'ellu ghjunghje à u periheliu in u latu luntanu di a so orbita.

A Cometa 2P Encke hà un periodu orbitale di 3.3 anni è face parte di un sciame più grande cunnisciutu cum'è Complex Encke (o Taurid). Orbita in l'orbita di Mercuriu è stende à u cinturione d'asteroidi trà Marte è Jupiter. U prossimu passu favurevule di a cometa ùn hè micca finu à l'11 di lugliu di u 2030.

I meteori Tauridi, cunnisciuti ancu com'è u Halloween Fireballs, produci dui flussi chì sò attivi da a fini d'ottobre à a mità di nuvembre. Mentre ch'elli anu un ritmu bassu di solu cinque meteori per ora, sò notori per a produzzione di bole di focu. Quist'annu, a Luna Piena di u Cacciatore hè u 28 d'ottobre, ma a Luna luminosa ùn deve micca impedisce a visibilità di e bole di focu.

L'altri piovi di meteoriti da guardà per sta stagione includenu l'Orionidi, chì culminanu a matina di dumenica, u 22 d'ottobre, cù una rata prevista di 20 meteori per ora. I Leonidi, chì culminanu versu u 18 di nuvembre, sò previsti per avè un ritmu più bassu di solu 15 meteori per ora. Tuttavia, ci hè evidenza chì pudemu avvicinà una strada più antica per u flussu di Leonid, chì puderia purtà à un aumentu di l'attività.

Durante a pioggia di meteoriti, pudete tracciate i meteori à u radiante in e so custellazioni rispettive. Per esempiu, se pudete tracciate un meteoru torna à Orion, hè un Orionid è se pudete rinvià à Leo, hè un Leonid.

In generale, mentre chì a visibilità di a Cometa 2P Encke pò esse limitata questu annu, ci hè ancu assai per aspittà cù i meteori Tauridi è altre piovi di meteorite.

