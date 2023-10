L'astrònomi anu vistu una cometa di dimensioni di una cità chì si dirige versu a Terra

L'astrònomi anu scupertu una cometa di dimensioni di una cità cù criovulcani congelati chì si dirige versu a Terra. Chjamatu 12P/Pons-Brooks, sta roccia spaziale gigante hè circa trè volte a dimensione di u Monte Everest. Hè classificatu cum'è una cometa criovulcanica, chì significa chì hè un vulcanu friddu chì emette constantemente detriti ghiacciati in tuttu u nostru sistema solare. A cometa seguita una orbita di 71 anni intornu à u sole è hè stata osservata per l'ultima volta da l'omu in u 1954. Ricertamenti, l'astrònomu anu scupertu una nova imaginaria di a cometa, palesendu duie corne chì spuntavanu da ellu.

A cometa, situata in a custellazione di l'Ercules, farà u so passaghju più vicinu à a Terra u 21 d'aprile di u 2024. Hè previstu chì ghjunghje à una magnitudine di +4, indicà a so luminosità in u celu. Un numeru di magnitudine più bassu indica un ughjettu più luminoso. Per paragunà, a stella di u nordu hà una magnitudine di +2. Dunque, a cometa pò esse visibile à l'occhiu nudu in maghju è ghjugnu di u 2024, cù u so puntu più luminosu previstu per esse u 2 di ghjugnu. Dopu à u so avvicinamentu vicinu à a Terra, 12P/Pons-Brooks ùn serà micca visibile per l'omu finu à u 2095. .

